Ni diosas, ni princesas, ni sirenas. Queremos mujeres libres

Publicada el 08/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/03/2019 a las 19:36

Rafael Santana es socio de info Libre

No queremos diosas, ni princesas, ni cantos de sirena.. No queremos mujeres al cuidado, queremos cuidar de nuestras mujeres.Queremos mujeres libres, fuertes, débiles, dignas, sabias. Altas y bajas, gordas y flacas, blancas, negras, amarillas o pieles rojas., codo con codo, brecha con brecha, aupando el carro común, que es la vida.Queremos mujeres que nos inciten a ser mejores cada día, como hombres, como hijos, como padres y como abuelos. Mujeres en todo su esplendor, no mustias, ni violadas,No queremos diosas, porque de ellas es ya el don de la vida.No queremos princesas. Queremos mujeres. No queremos una imagen de mujer estilizada, idealizada, banalizada, sexualizada.No queremos sirenas de canto embriagador, pues su canto, el de las mujeres todas, es el canto del sustento de la vida, es el canto primigenio, el canto de la madre Tierra.Queremos mujeres dignas de ser amadas sin fronteras ni ideologías. Dignas de ser amadas. Madres y no madres. Mujeres todas.Dignas de ser cuidadas desde su más tierna infanciade sistemas religiosos, patriarcales, de dominación.Queremos a todas las mujeres del mundo, todas las mujeres, todas yNo queremos una mujer para cuidarnos, queremos cuidar de nuestras mujeres. Porque ellas son la sal y el picante, el dulce y el amargo sabor que nos arrebata.Queremos un mundo donde poder caminar libres, codo con codo, a la misma altura. Un mundo libre de guerras,Queremos un mundo libre lleno de mujeres bellas, dignas, sabias.Un mundo digno para nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras abuelas.No queremos diosas, ni princesas, ni sirenas. Queremos mujeres como montañas en el amanecer de un nuevo tiempo.. Sin vencedores ni vencidas. Cuidando de nuestra Madre Tierra entre todas y todos, por un futuro digno de ser disfrutado por nuestras hijas e hijos.