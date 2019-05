Carta abierta a Íñigo Errejón

Publicada el 23/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 22/05/2019 a las 21:33

Txema Gómez Olleta es socio de info Libre

Te conocí personalmente en una universidad de verano que organizó Podemos y tu discurso me pareció fresco y necesario.En los preparativos de Vistalegre II compartí contigo las propuestas sobre su organización y votamos juntos esas propuestas, porque en Podemos todo se vota.Sin embargo, cuando llegó la hora de debatir en Vistalegre II, tu ponencia fue totalmente decepcionante. En el círculo del barrio intentamos contrastarla con la de Pablo Iglesias yPerdiste en aquel congreso y… ¡qué equivocados estábamos cuando creíamos que salvábamos a Podemos con un abrazo y gritando unidad!Y ahoradespués.Es una constante en el tiempo. Siempre hay quien, para conseguir la unidad universal de la izquierda, empieza por hacer: su propio corralito.Porque, vamos a ver, ¿qué no te gustaba de Podemos? ¿No te habíamos elegido como número uno para encabezar la lista? ¿No habías negociado la lista para que todos tus amiguitos estuvieran contigo? ¿No te gustaba el programa de Unidas Podemos? Pero si el tuyo en Más Madrid es casi el mismo... Eso sí, un poquito más ligero de compromisos. Una vez más, como en Vistalegre II,Por cierto, si alguien quiere saber todavía qué es la transversalidad, que se siente ante el ordenador y escriba "movimiento en defensa de unas pensiones dignas" o "8 de marzo, Día de la Mujer", y que tome nota.La etiqueta de Podemos puede ser difícil de llevar, disparan desde casi todas las ventanas. Seguramente sean más confortables las faldas de camilla de Carmena. Pero esos cambios son típicos de la derecha.. Es el espectáculo que nos ha ofrecido Ciudadanos en las anteriores elecciones.Pase lo que pase en las próximas elecciones, podremos sumar escaños pero ya no podremos volver a caminar nunca más juntos. Porque