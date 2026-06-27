La impunidad del nexo corruptor

Hay figuras que no aparecen en el primer plano de la corrupción, pero sin las cuales la corrupción no existiría. No son los grandes protagonistas, ni los rostros reconocibles de la política o las grandes corporaciones. Son el contacto, la bisagra, la correa de transmisión: el “nexo corruptor”. Sin ellos el dinero no cruzaría ciertas fronteras; el favor no encontraría cauces; la ilegalidad quedaría contenida por la fricción institucional.

El caso de Aldama —condenado como articulador de una trama de intermediación entre intereses privados y estructuras públicas— vuelve a colocar esta figura en el centro del debate. Su no ingreso en prisión tras colaborar con la justicia es jurídicamente explicable dentro del marco de la cooperación procesal. Pero abre una grieta profunda en el tejido político y social: la percepción de que quien más sabe, quien más conecta, quien más estructura el sistema opaco, puede también ser quien más fácilmente negocia su salida.

No es una anomalía. Es un patrón.

El capitalismo global ha consolidado un mecanismo donde la responsabilidad penal se fragmenta, se diluye y se vuelve negociable para quienes poseen recursos suficientes. Hay condenas y procesos, sí, pero la desigualdad de medios se traduce en desigualdad de consecuencias.

El sistema judicial opera en un mundo donde la capacidad económica conlleva ventajas. Permite contratar los mejores equipos legales. Alarga los procedimientos hasta el agotamiento institucional. Y transforma cada imputación en una batalla de desgaste. La justicia existe, pero su velocidad, su contundencia y su alcance varían en función del poder adquisitivo de quien se sienta en el banquillo.

El caso de Donald Trump es paradigmático. Su trayectoria judicial —entre imputaciones, condenas, recursos, inmunidades y dilaciones— ilustra una mutación del sistema. La justicia no es horizontal. Se negocia en niveles simultáneos. El proceso se convierte en una extensión del terreno político. Y la capacidad de resistir económicamente se vuelve tan determinante como la verdad de los hechos.

Pero sería un error reducir el fenómeno a individuos concretos. El patrón es estructural y global. En el ámbito corporativo, los grandes acuerdos extrajudiciales en casos de corrupción o prácticas ilícitas se traducen en multas millonarias que no alteran la continuidad del negocio. La condena es riesgo calculado. La multa por irregularidades, coste operativo.

En Europa, los escándalos bancarios posteriores a la crisis del 2008 mostraron con claridad esa tramoya. Rescates públicos masivos, responsabilidades difusas y consecuencias penales limitadas para los altos niveles de decisión. La maquinaria financiera sobrevivió casi indemne, mientras el coste social se trasladaba a la ciudadanía.

Este desplazamiento de la carga no es accidental. Responde a una transformación más profunda. La progresiva subordinación de las instituciones democráticas al poder económico global. No es solo corrupción directa. Es dependencia estructural. Estados que compiten por inversión. Sistemas fiscales presionados a la baja. Regulaciones que deben “no espantar a los mercados”. Y una política cada vez más condicionada por la lógica de la competitividad.

En este contexto, la justicia deja de ser un poder autónomo. Es un territorio atravesado por tensiones económicas. Y la figura del nexo corruptor resulta el comodín perfecto. Concentra información. Facilita transacciones. Conecta mundos que deberían permanecer separados. Y a la postre su cooperación lo blinda legalmente, garantizándole inmunidad.

La cuestión no es solo jurídica. Es sistémica.

¿Qué ocurre cuando las estructuras diseñadas para limitar el poder dependen, de hecho, del mismo poder que deben limitar?

La crisis climática es el ejemplo más evidente de esta contradicción. ¿Por qué no se toman medidas drásticas? No por desconocimiento. La evidencia científica es abrumadora. Por falta de ejecución política en un sistema donde los intereses económicos de corto plazo tienen una capacidad de bloqueo superior a la urgencia colectiva. Las grandes transiciones energéticas chocan con industrias consolidadas. Con activos fósiles ya amortizados en los balances. Y con lobbies capaces de influir en legislaciones nacionales y supranacionales.

La corrupción, lejos de considerarse un problema del sistema, se vuelve su lenguaje

El resultado es una política de la dilación. Se reconoce el problema, pero se pospone la solución estructural. Se anuncian objetivos, pero se aplazan las medidas que los hacen posibles. La inacción no es ausencia de decisión: es una forma de decisión condicionada y diferida.

Así, la corrupción no es fenómeno penal. Es lógica cultural extendida. Es la idea de que todo puede ser compensado, negociado o liquidado si el precio es suficiente.

La literatura ha sido lúcida al describir esta deriva. Hannah Arendt analizó cómo los sistemas pueden normalizar lo inadmisible mediante la burocratización de la responsabilidad. Nadie es plenamente culpable, porque todo está distribuido en cadenas de decisión. Esa dispersión produce una forma de impunidad estructural.

Ursula K. Le Guin imaginó sociedades donde la organización económica no era un telón de fondo neutral. Era el núcleo mismo de la moral colectiva. En sus relatos, cambiar la economía equivalía a cambiar el tipo de humanidad posible. Esa intuición es hoy actual: no hay instituciones neutrales cuando la estructura material condiciona los valores.

Margaret Atwood ha explorado, desde la ficción distópica, cómo los sistemas no colapsan de golpe. Se reconfiguran para normalizar lo que antes era intolerable. El abuso. La desigualdad. La excepción jurídica.

Incluso en registros más clásicos, autores como Balzac o Dickens ya mostraban cómo el dinero reconfigura la moral pública. La ley puede ser igual en el papel, pero desigual en su aplicación. La diferencia hoy es la escala global y la sofisticación de los mecanismos.

No hay excepciones. Las excepciones se integran en el funcionamiento ordinario del sistema.

Cuando el nexo corruptor negocia su salida. Cuando el gran capital condiciona la legislación ambiental. Cuando la justicia se convierte en un campo de estrategias económicas. Entonces, el mensaje es claro: todo es negociable, todo tiene precio, todo puede ser absorbido.

Y surge la internalización social de esa lógica.

La ciudadanía lee el mundo en clave de interés económico. Exclusivamente. Las decisiones políticas se interpretan como transacciones. La ética se vuelve un lujo retórico. El lenguaje de los valores financieros sustituye al de los valores humanos allí donde éstos deberían predominar.

El resultado no es solo desigualdad. Es desgaste civilizatorio.

El planeta como recurso finito explotado sin freno. La democracia como sistema sensible a la presión del capital. La justicia como estructura susceptible de negociación. Y la vida cotidiana como un espacio donde la lógica del beneficio individual es el cristal desde el que se contempla cualquier horizonte colectivo.

Una sociedad que acepta que todo puede ser comprado, acaba vendiendo el tiempo político, la reparación del daño, la memoria de las víctimas y la integridad de las instituciones.

El nexo corruptor, ya no figura excepcional, es metáfora general del sistema.

Un sistema donde el intermediario ya no es una anomalía, sino el modelo a seguir, como el propio Aldama se ha encargado de recordarnos al salir de los juzgados. Donde acudió voluntariamente para celebrar la sentencia que le libra de desembolsar una multa millonaria y acudir a la cárcel. En cambio, sus colaboradores, no amparados por el omnipotente estamento capitalista, han sido condenados a 24 y 19 años. La desproporción es significativa.

Y cuando eso ocurre, la corrupción, lejos de considerarse un problema del sistema, se vuelve su lenguaje.

El desenlace es silencioso, pero constante. El mundo se agota por explotación material. Y por debilidad moral.

La tierra se desgasta. La democracia se vacía. La justicia se negocia. Y en ese triángulo, lo único que crece sin límites es la capacidad del dinero para redefinirlo todo.

Hasta el punto que ya no necesita violar las normas.

Le basta reescribirlas.

Pagando.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.