La disonancia cognitiva y el discurso del voto útil

Paradigma de la libre elección. Paradigma de la complacencia inducida. Paradigma de la desconfirmación de creencias. Paradigma de la justificación del esfuerzo.

Votante fiel de Partido PX

Aparece un caso de corrupción vinculado a Partido PX

Se produce la disonancia Cognitiva

Trata de minimizar o rechazar esa información (“Y tu más” o “Todos los políticos roban”)

Consonancia cognitiva

Ciudadanos ha recibido del PP 1.363.000 votos.

Vox ha recibido del PP 1.562.000 votos.

Puede gobernar la derecha con la extrema derecha

Disonancia cognitiva

Voto útil para evitar a la derecha

Consonancia cognitiva

Leon Festinger, psicólogo social estadounidense, autor de la, elaborada en 1957, planteó quedel individuo, pero también los estímulos a los que esté expuesto.La idea central de la disonancia cognitiva es la siguiente: “La existencia de cogniciones que no son coherentes (consonantes) entre sí produce en la persona(disonancia) que es incómodo y que la persona” (Festinger,1957).La disonancia cognitiva se entiende como una experiencia psicológicamente desagradable, influenciada por laque dan como resultado sensaciones de inquietud.Dentro de esta teoría existen cuatro paradigmas:Para explicar la relación que puede existir entre la disonancia cognitiva y el efecto del discurso del voto útil nos detendremos a comentar solamente el paradigma de la. Este paradigma se caracteriza porque. La nueva información recibida genera nuevas cogniciones que no tienen concordancia con las ya existentes. Por lo tanto, se produce disonancia. Esta última suele reducirse por estar en peligro las creencias previas. Sin embargo,, se le dé una interpretación diferente o busquemos nueva información que afiance nuestro orden de creencias previo a la aparición de tal información. Os pondré un ejemplo sobre este efecto para que pueda ser más claro:Tras este ejemplo, vamos a observar la concatenación de los hechos desde el comienzo de la campaña electoral para las elecciones generales del pasado 28 de abril hasta el final de la jornada electoral.El bloque conservador se caracterizó por la articulación de tres discursos con muchas semejanzas y los tres liderazgos pendientes de que su caladero de votos no fuera a menguar tanto como no se preveía. Confirmó también la, por perder la hegemonía en el ámbito conservador de la política española, dando lugar a la pérdida de poder legislativo en el Congreso de los Diputados en detrimento de Ciudadanos y Vox. Muchos electores conservadores desencantados con el Partido Popular, ya que veían a este demasiado posibilista y se encontraban defraudados.Trasvase de votos de PP a Ciudadanos y Vox:Por otro lado, la campaña del PSOE y Pedro Sánchez giró en torno a la creencia de que si gobernaba la derecha iba a haber un recorte de derechos y retroceso social. Esto se hizo patente el, pero también al votante de izquierdas en potencia. Que desde la teoría de la disonancia cognitiva se podría traducir así:Trasvase de votos de Podemos a PSOE: los socialistas han recibido de Podemos = 1.116.000 votos.Este último dato avala el éxito en estas elecciones del discurso del voto útil ejecutado por el PSOE. Pero también observamos desde la psicología social cómo. Uno de que si gobierna el PSOE España se iba a romper y el otro discurso de la posibilidad de gobernar las “tres derechas”. Por un lado,, el votante liberal se sentía defraudado por el PP y se ha refugiado en Ciudadanos. Por otro lado,y ha preferido refugiarse en esa mayoría que suele aglutinar el voto útil y que también tiene mucho que ver la influencia social de los líderes.Por último, creo que es necesario y bastante importante observar y analizar el comportamiento político del individuo desde la psicología social en general, y más en particular desde la teoría de la disonancia cognitiva. Ya que para sobrevivir y obtener recursos este depende de la sociedad.