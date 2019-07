Pensionistas mochileros

Ángel Lozano Heras

Publicada el 06/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/07/2019 a las 20:35

_______________



Ángel Lozano Heras es socio de info Libre

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, pidepara que "den para todos". Y se queda tan orondo este jefazo de las inversiones y seguros privados. Bien podría haber dicho que se repartieran entre todos los españoles los beneficios de sus empresas o las, banqueros y demás casta financiera.Ellos van a lo suyo, a buscar productos atractivos, o sea, con buenos y suculentos réditos pecuniarios para sus bolsillos exclusivamente. Y por eso están constantemente lanzando fake news, una sarta de mentiras mediáticas sobre que las pensiones actuales son una ruina, que se necesita otra financiación con un plan mixto de pensiones. Vamos, que esto espara un país como el nuestro.Sí, efectivamente, para nuestro Estado son insostenibles las ganancias que ellos tienen; losrecibidos a cuenta del dinero público, etc.El señor Huertas ha explicado que el sistema es sostenible pues el Estado seguirá pagando las pensiones "indefinidamente" pero ha señalado que la cuestión está en su cuantía, que debería cambiar. Y ha recordado que eldebe afrontarse con nuevas recomendaciones acordadas en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, que también contemplen favorecer el ahorro privado. Huertas ha sido tajante al añadir que la pensión pública debe complementarse con otra privada. ¡Cómo no!Otros agoreros vaticinan que el problema de las jubilaciones es uno de los más importantes que sufre el país, agravado por laque requiere pasar por el quirófano para hacerle una reforma de calado, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos. A todos estos se les ve bien el plumero capitalistoide.Desde hace años, el bipartidismo del PP-PSOE (y ahora con el apoyo de Cs), han esquilmado el fondo de pensiones, la hucha de la Seguridad Social. Pero realmente quien está detrás de todo esto es el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos han diseñado un modelo de futuro basado en las pensiones privadas. El camino que nos indica el poder económico no es otro que el de ir desmontando, a mayor o menor velocidad, el sistema público de pensiones con distintas justificaciones y fórmulas magistrales.Sin embargo, losclaman otra vez “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden". Por supuesto que es de educación y cortesía democráticas dar un tiempo al nuevo gobierno del socialista Pésanchez. Aunque durante su anterior mandato. Le recordamos que entre sus promesas incumplidas está la del 4 de abril, donde el PSOE se abstuvo en la votación del Parlamento Europeo que aprobaba el Reglamento del producto paneuropeo de pensiones individuales. Este PEPP es la llave para exonerar a los Estados de la UE de un plan de pensiones públicas dignas y sustituirlas por fondos privados de capitalización.Pésanchez ganó las elecciones con el voto del miedo ante lasin hacer ni un solo compromiso con la plataforma reivindicativa de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Peor aún, ahora vuelven con lo de la mochila austriaca, que ya formó parte del frustrado acuerdo de legislatura PSOE-Ciudadanos y ahora la patronal (CEOE), Ciudadanos y el PSOE la reivindican como gran solución.La llamada mochila austriaca, un, es en apariencia una “simple cuenta de ahorro individual” que acompaña al trabajador/a a lo largo de su vida. En realidad se trata de ir liquidando el sistema público de reparto y sustituyéndolo por un fondo privado de capitalización.Se aboga, ahora de nuevo, por este sistema, por las cuentas nocionales, por el factor de sostenibilidad, etc. Bueno, eso de la mochila austriaca… si al menos fuera con el mismo sueldo mínimo interprofesional o igual renta per cápita, la misma indemnización por despido, el % de paro y la calidad de los empleos austriacos y otras bonanzas socioeconómicas, a lo mejor sí se aceptaría. Pero el petate español va de otra cosa más chunga.Lo único que generará es. Por ello los Gobiernos necesitan disfrazar estas medidas a través de los mal llamados pactos sociales. Son experimentos con gaseosa, mal planificados, con muchas prisas, sin consenso social y con recovecos secretos en el documento de la agenda de cambio y las propuestas de reformas enviada por Pésanchez al Gobierno de la Unión Europea.La catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Miren Extezarreta asegura que “la crisis de las pensiones es algo inventado, construido socialmente”. Y Etxezarreta, gran experta en movimientos sociales y en economía de las pensiones, reitera que otros gastos públicos y sociales se financian desde el Estado, y no suponen ningún problema. Así como se hace con la Educación, Sanidad, Justicia, las Fuerzas Armadas, la Monarquía, etc.Laaboca al triple de mujeres mayores a la dependencia pública. Por ejemplo, más de 250.000 andaluzas tienen como único ingreso la paga de viudedad, cuya media es de 664 euros al mes. Y esta pensión roza el umbral de pobreza. En diez comunidades autónomas la paga media por viudedad, que es de 712 euros, se encuentra por debajo de esa frontera que marcan los 721 euros.Elpor el que reivindicamos una pensión mínima de 1.084 euros, una revalorización de las pensiones con el IPC anual, con garantía de todo ello en los presupuestos generales del Estado y con más impuestos.