Respeto a la memoria histórica

Ximo Estal Lizondo

Publicada el 24/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 23/07/2019 a las 19:57

Ximo Estal Lizondo es socio de info Libre

Hace ya casi 11 años que La Ley 52/2007, también llamada Ley de la Memoria Histórica, se aprobó. Una ley por la quey se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura e incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.Ahora, con la irrupción de Vox, en gobiernos autonómicos y municipales y con las propuestas que el triunvirato ultraconservador de Colón está realizando, con la ayuda de fundaciones con ideología “fascista e irracional”, vemos que lo que la ley dice y pone no se está cumpliendo. Y lo peor es que los Gobiernos de esas ciudades y pueblos de España, conociéndola, no la respetan o intentan con medios ilegales o subterraneos absurdos saltarsela o mingunearla. E incluso convencen a la gente de que para qué cambiar si siempre ha estado ahi. Y gente que defiende que sea así.¿Creen que esto ocurre en Alemania o Italia? ¿Hay calles, momumentos, actos que defiendan ao gente que les apoyo en ese genocidio? ¿Por qué aquí sí?o defienden a los que promulgaron e hicieron de un golpe de Estado una dictadura e incluso actuaron algunos de ellos de una manera genocida y ninguneamos o ponemos trabas burocráticas y económicas a las asociaciones y personas que pretenden defender lo que la Ley de memoría historica propone? ¿Por qué aquí el llamado triunvirato quiere perpetuar la dictadura y su opresión y que el pueblo continue teniendo miedo a defender la libertad? ¿Por qué aquí continuamosa esas personas que atentaron contra el poder democrático establecido y luego provocaron y persiguieron a todos y todas aquellas que pensaban diferente a ellos o habian defendido esa democracia popular que dieron unas elecciones? ¿Por qué no se permite ya de una vez por todas quey se dé la sepultura que se merecen a todas aquellas personas que fueron fusiladas solo por defender lo que era justo y democrático, y se ponen los medios económicos y burocráticos ya? ¿Por qué, cumpliendo lo que la ley dice no se hace desde todos los gobiernos de pueblos y ciudades actos que promuevan el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica?Mientras la ley no se cumpla, mientras que todavía existan personas y gobiernos que la ninguneen,y que quede claro que no es revanchismo, sino justicia. Reivindicar eso.¿Qué democracia seríamos si para hacer cumplir una ley necesitamos años y años?Fijémosnos en Alemania e Italia y veamos como ellos no necesitaron tanto tiempo.. Respetemos pues la Ley de Memoria Histórica y no hagamos como en otras cosas de esta ley justa unpor algunos pocos para que así sea, pese a la voluntad de cambio de muchos. Respeto a la Ley de Memoria Histórica y