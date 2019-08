La amenaza alienante del conformismo

Publicada el 12/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/08/2019 a las 13:53

“El conformismo social es un tipo de comportamiento cuyo rasgo más característico es la adopción de conductas inhibitorias de la conciencia en el proceso de construcción de la realidad. Se presenta como un rechazo hacia cualquier tipo de actitud que conlleve enfrentamiento o contradicción con el poder legalmente constituido. Su articulación social está determinada por la creación de valores y símbolos que tienden a justificar dicha inhibición a favor de un mejor proceso de adaptación al sistema-entorno al que se pertenece¨ (Marcos Roitman)

Amador Ramos es socio de info Libre

Corremos de nuevo el peligro de instalarnos en la variante política del pesimismo: el. El precipitado y, a última hora, malogradoalimenta la más que fundada sospecha —justo cuando se plantea la viabilidad de un gobierno escorado a la izquierda— de que los límites del juego democrático están tutelados pore incluso del estado mismo.La devaluadadel PSOE, responsable en parte de algunos de nuestros males actuales, se ha reubicado, liderada poren el espacio ideológico deabandonado previamente. Condicionado, eso sí, por la inesperada, peroque supuso laen el escenario político. Un hecho que no debiera olvidar (sería imperdonable) el aún —y esperemos que también futuro— Presidente del Gobierno en funciones.En Podemos, confluyó elacumulado desde el comienzo de la crisis que, junto a la, transformó el malestar inicial encontra su clase política, instalada como estaba en su ramplón y confortable—dominante desde la Transición del espectro político nacional—.La gestación dedesde el espontáneoen la puerta del Sol y la programada pordesde los despachos abrió, supuestamente,. Un intento táctico para rediseñar un escenario en el que la vieja verticalidad ideológica del eje izquierda-derecha, PP-PSOE, diera paso a un modelo político. El objetivo: difuminar los rígidos límites previos, que permitieran ampliar y conformar espacios de mestizaje ideológico, y la búsqueda de consensos más amplios.El resultado, después de cinco años de, no puede ser mas. Tras mucho postureo, amagos, consensos frustrados y pactos imposibles por la mutua desconfianza y los intereses cruzados de sus protagonistas, hemos. La política nacional, ha vuelto a articularse alrededor del eje izquierda-derecha en una variante renovada, pero igualmente sectaria, de la anterior…Fallida la anunciada, pronosticada por algunos gurús, hemos vuelto a enrocarnos en losideologizados en extremo, enfrentados a cara de perro en los problemas de fondo, siempre pendientes, y que hacen inviable un consenso de mínimos razonable.Atrapados en un laberinto de, la desigualdad —profundizada por la crisis— y la cíclica desvertebración territorial son, metafóricamente, el 'que amenaza a la, tan necesaria, cohesión social y a la estabilidad de nuestra democracia. El rechazo abierto o las trabas puestas al imprescindible diálogo hacen imposible el(el hilo salvador de Ariadna) que nos libre del riesgo de ser “empitonados” por ambos problemas.La—derivada de las intocables líneas doradas, marcadas desde el poder financiero, que encorsetan las decisiones de un poder político incapaz de promocionar, o capaz de truncar (según quién gobierne) medidas que puedan contribuir a mitigar las escandalosas divergencias de renta— constituye un problema global, pero agravado en España por nuestras singularidades socio-económicas.Un realidad que. No vale ampararse en el irresponsable argumento de que "mal de muchos… consuelo de tontos" ni tampoco justificarla con nuestra, fruto del. Antesala, esto último, de unque puede ser determinante para encarar desafíos que ponen en riesgo nuestros derechos cívicos.Elen que se convirtió España en los años previos y durante la crisis, ha dejado como secuela unque ha alcanzado niveles de desigualdad que debieran avergonzarnos y hacer sonar todas las alarmas. El sistema no garantiza ya a muchos ciudadanos trabajo ni rentas que permitan llevar una vida humanamente digna y autónoma. Tampoco, eludir el riesgo de caer en el pozo de la precariedad, cuando no el de la pobreza.Las diferencias entre las rentas del trabajo de los ciudadanos y de sus insolidarios depredadores, las financieras,. Un expolio que, junto al patriótico—una de las señas de identidad de la singular “Marca España”— y laque padecemos, estáhasta niveles alarmantes. Una situación que nos devuelve a un pasado deque creíamos superado.Las machaconas y perturbadoras insinuaciones de los responsables del expolio económico —los mismos que denuncian la inviabilidad del sistema protector proporcionado por el estado, ahora puesto en solfa— nos hacen intuir que la solidaria seguridad proporcionada por elContrato Socialcomo consecuencia de las políticas de recortes antisociales y el blindaje de un modelo fiscal injusto, insolidario e injustificable.Defender, como defiende elrecurriendo a su batería de mantras, las como compensación al “sablazo” fiscal del innecesario Estado —personalizado por Pablo Casado y Albert Rivera en Pedro Sánchez y su banda de asaltantes—, ignorando a sabiendas lasdel vaciamiento de las arcas públicas en aras de otro mantra como el de la presunta mayor eficacia y eficiencia de lade lo público, fue, es ahora y seguirá siendo uny una estafa al conjunto de los ciudadanos.Una—pura propaganda tóxica— sin evidencia de veracidad, alimentada por un popurrí cansino y repetitivo de cifras y mensajes trucados. Untrampantojo ideológico, incapaz de disfrazar la versión delictiva de la política que ha dejado en evidencia la trama de, corrupción política y expolio desvergonzado de lo público de todos, durante tantos años y…. por los mismos de siempre.En lo concerniente al inacabado e inacabableresulta indecente la actitud cerril de algunos defensores —PP Y Ciutadans— de un modelo petrificado de constitucionalismo, que hipócritamente, alberga en las entretelas de sus recientes y vergonzosos pactos a partidos -VOX- cuyo ideario, en parte y aunque todos lo nieguen, estáLosvan ampliándose a duras penas. Continúan su progresión frente a la sinrazón de tradiciones obsoletas, creencias religiosas, ideologías caducas y trasnochadas o rigores presupuestarios que dificultan su expansión. Todo, gracias al esfuerzo reivindicativo y compromiso de—anónimos en su mayoría— que, en ocasiones, pagaron y siguen pagandoun alto precio.Nunca llegaremos a la, pero en cuestión de derechos creo que estamos —salvando la situación excepcional que venimos padeciendo en la última década como consecuencia de la crisis—. Una afirmación del autor de este panfleto, instalado desde hace años en la “sesentena” y convencido de que, pero con dudas de si esta afirmación podrá mantenerla en el futuro.Lospendientes, los que nos sigue dividiendo en dos bloques de nuevo irreconciliables son: la eclosión de laque hemos normalizado, y la sempiterna, derivada de tantos esencialismos nacionalistas y que reclama un reencaje constitucional. Lamentablemente, ambos siguen sin resolverse.Laa nuestros representantes de rigor, transparencia, honestidad y compromiso con el bienestar ciudadano es. También lo es evitar subterfugios, sean del tipo que sean, para inhibirnos de la misma e instalarnos en un conformismo acrítico, pasivo y, que de ser mayoritario socialmente, puede conducirnos a la devaluación o pėrdida de derechos cívicos y, en ultimo término, a lade nuestra condición ciudadana y… humana.Como ciudadanos,si, fruto del hastío e instalados en un conformismo irresponsable ante el poder, sea este cual sea, renunciamos al control activo y democrático de lo prometido, tantas veces incumplido por nuestros políticos. No olvidemos que ellos fueron libre, pero no siempre acertadamente, elegidos por todos nosotros.