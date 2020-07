¡Un poco de respeto!

Gloria Cantarell

Publicada el 09/07/2020 a las 06:00

La actual pandemia ha evidenciado diversos vicios ocultos de nuestra sociedad. Uno de ellos, y no menor, es que hemos dejado sin voz a las personas mayores.



Se ha opinado sobre qué piensan, qué sienten y qué merecen estas personas, lo decimos y lo publicamos, pero ¿se lo hemos preguntado a ellas?



Nosotros, la sociedad, hemos permitido que la rigidez de las normas en algunas residencias y la soledad en algunos domicilios, hayan silenciado su voz. Y, si ya es grave que las personas no puedan escoger cómo quieren que sea su día a día, no es menos grave que no les preguntemos, ni les ayudemos a reflexionar, sobre cómo querrían que fuese su final de vida.



Las personas somos diferentes las unas de las otras, no se puede decir “los abuelos han de hacer, los abuelos creen que”. Es que incluso les robamos el nombre.



No todas las residencias actúan de la misma manera, ni en todos los domicilios impera la soledad de las personas mayores.



El respeto es el pilar básico de la atención a las personas. Sin respeto no hay libertad ni dignidad.



La OMS, en su definición de salud, dice: “La salud no es solo la ausencia de enfermedad”. Reflexionemos.





Gloria Cantarell - Dret a Morir Dignament - Catalunya- es socia de infoLibre