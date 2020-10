A un amigo

Publicada el 31/10/2020 a las 06:00

Coincido contigo en que la injusticia social es quizás el mayor problema que sufre una grandísima parte de la humanidad. Comparto también que no se ve una disposición de la sociedad, incluida en ella un buen número de trabajadores de los países capitalistas, para solucionar esa brutal desigualdad social que aumenta continuamente.



Entiendo que los dueños del dinero defiendan egoísta e injustamente sus privilegios, pero no acabo de entender la actitud sumisa y colaboradora de millones de personas, trabajadores y parados, que aceptan esta realidad social, y que como mucho, cuando reclaman «sus derechos», piden casi más caridad que justicia.



Si en verdad «los de abajo» fuésemos gente solidaria no creo que existieran las brutales desigualdades que existen, ni tampoco esas grandes fortunas escandalosas, ni los sueldos que cobran altos ejecutivos, deportistas, o artistas del espectáculo. Muchas de esas grandes diferencias las provocan sus fans, sus seguidores, sus sumisos obreros.



¿Acaso se cree la gente que si el director general de la empresa, o el presidente de un país, se ponen enfermos unos cuantos meses, se va a deteriorar la marcha de esos entes, sean privados o públicos? La sociedad funciona porque todos arrimamos el hombro, no solo porque haya dirigentes, como estamos comprobando con esta pandemia: las personas que trabajan en la limpieza son fundamentales para que la sociedad funcione.



Te preguntas cómo pueden dormir tranquilos esos personajes que manejan el poder. Creo que será porque se consideran superiores a los demás y porque distribuyen caridad en vez de justicia lo que les hace creer que son sumamente generosos. De acuerdo que sus medios de confusión contribuyen a mantener esa ideología capitalista, en lo social bastante más injusta casi que las ideas religiosas católicas, pero la actitud de sus víctimas, de nosotros, es casi merecedora de ese trato, pues les votamos y les volvemos a votar.



En fin, amigo, que tengáis un buen finde a pesar de la pandemia. Por aquí tenemos unos días primaverales aunque por las noches el fresco se hace notar… ¡Pero como no podemos salir por el confinamiento!



Paco Arbillaga Arteaga es socio de infoLibre