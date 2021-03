Publicada el 26/03/2021 a las 06:00

La izquierda de Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid tienen la piel muy fina, excesivamente fina y, así les va, así nos va que nos corren a hostias en cada consulta electoral… y así veinte años. Es lo que hay.

Mientras tanto la derecha:

PP, Ciudadanos (que va cuesta abajo y sin pastillas de freno) y Los otros, que tienen un callo de dos centímetros de espesor de negociar acuerdos, se toman un café a lo happy en la Plaza Mayor y pactan con el diablo si es necesario. Agüita.

Ayuso lanza la campaña electoral anunciando un plan de ayudas sin definir. Que definirá con el devenir de los acontecimientos, según le vayan las encuesta. Ayudas que van dirigidas a las pymes que quedan excluidas de las ayudas del Estado –peluquerías, ferreterías, talleres, autoescuelas, centros de estética, academias, centros de comercio al por menor–, la paradoja es que no tienen ni pajolera idea del número ni de la cuantía económica que suponen o supondrán estas subvenciones. Voy a ir mas allá. Son las mismas que ofrece el fondo estatal para empresas con una caída en la facturación del 30%. Ayuso for ever. Sera por dinero. Y si nos ponemos tontos… se hace otro Zendal.

No puedo con la vida ni con esta señora. Y por supuesto, en modo alguno pienso citar sus declaraciones. Más quisiera ella.

La izquierda, la de la piel fina, como es habitual, a por uvas. La hostia como anunciaba en la entradilla del artículo, va a ser con la mano abierta, de las que cuando te la dan ofende y te deja sin reacción alguna.

Ni Pablo Iglesias, que bajó a la tierra y se hizo hombre, ni la Santísima Trinidad, van a poder obrar el milagro. Entre ocho y diez escaños (PP y Los otros 72 escaños, PSOE, Más Madrid y Podemos 64) tienen la culpa. En cualquier caso, las encuestas no son mas que eso, encuestas, aunque mi sensación es que pintan bastos.

Visto lo visto y, escrito lo escrito, hay una pregunta que martillea mi lóbulo central. Tras dos largas décadas de gobierno del PP, ¿es Madrid de derechas? Podría extenderme más en la reflexión o la pregunta, pero a estas alturas uno piensa que esta todo dicho. Tan solo terminar el café y, sí, Madrid desafortunadamente es de derechas. Es lo que hay.

Pako Martí es socio de infoLibre