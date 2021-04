Publicada el 10/04/2021 a las 06:00

Uno es de esos que garabatea con las palabras. En ocasiones yerra con el apunte y, en otras, toman forma, sentido y significado. Mas se que no debo aviltar, deshonrar el texto. En cualquier caso, como me aconsejaba mi colega Angel10, voy a dejarme llevar por mi incorreción política, acompañado de algún que otro aliño.

Hay tipos, que trabajan en Política S.A, de estos que alquilan esperanzas por un tiempo, de los que según escuchas su discurso se te tapona la tráquea. Abascal es uno de ellos, el de “los otros”. Del fascismo homicida, otrora tan visible, ya solo quedan estos esperpénticos personajes, fanfarrones, pendencieros y provocadores.

Elementos como Abascal, Ortega Smith, Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros y de Simón (su apellido y su oficio: promotor inmobiliario hablan per se) hacen que este país, España, huela a rancio, a estancia cerrada y a mantilla negra procesionaria.

Lo paradójico y al mismo tiempo estrambótico es que curritos de 700 pavos al mes, con continuas idas y vueltas al SEPE, les confíen su voto y escuchen sus proclamas, en plan: “Suspensión de la autonomía catalana y depuración de responsabilidades civiles y penales”, “Ilegalización de los partidos que persigan la destrucción de la unidad territorial y su soberanía”. Y como estas sandeces fascistas… noventa y ocho más.

I can't with the life.

Estos haters de la democracia que, para más inri, se esconden tras ella, le venden mentiras a precio de saldo a la ciudadanía sin ningún escrúpulo. La provocan como en Vallecas o se proclaman hacedores de la verdadera libertad. Surrealista, pero muy a mi pesar ahí están, ganando cada vez mas musculo político. Impunes e inmunes a AstraZeneca, Pfizer o Janssen.

No dejó de llamar mi atención en la provocación vallecana, de cómo Abascal daba un saltito desde esa especie de pulpito con la intención de atrapar una piedra, alta, mal lanzada. La que más tarde le daría en mano uno de sus gregarios. ¿Con que intención, Santiago? Si quieres darte de hostias, aquí me tienes. De frente y por derecho. Con la mano abierta, de esas que duelen menos, pero ofenden mas.

Desde aquí, y tirando de cursor fácil, ruego la atención a esa izquierda de piel fina, para que de una puñetera vez se una, se ponga de acuerdo y no permitan que estos tipos, de ninguna catadura moral, decidan o puedan decidir la política de este país, España.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre