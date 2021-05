Pautas para una autocrítica

Publicada el 06/05/2021 a las 06:00

1. Triunfo sin paliativos de Ayuso con votos incluso procedentes de la izquierda. No es normal que haya ganado en todos los distritos de la capital y en todos los pueblos. Habrá que buscar otras razones aparte las ideológicas y de oportunismo. Los politólogos tienen la palabra.



2. Bien es cierto que los resultados no son extrapolables al resto de España, pero ha existido sin dudarlo un voto de castigo al Gobierno a causa de la pandemia: la gente quiere seguir una senda sin altibajos y la opción Ayuso, aunque equivocada y rentable a efectos de víctimas (qué horror, pero así es), era clara y estimulaba la fantasía de vivir en un paraíso, visto el dramatismo y el encierro que nos rodeaba.



3. El efecto movilizador de Iglesias ha servido para salvar a Podemos pero me temo que mucho más para movilizar a la derecha por aquello de la falsa dicotomía comunismo/libertad; pero el miedo y el rechazo que suscita su figura en toda la ciudadanía (incluída mucha gente del PSOE) es tan mayúsculo que yo no sé cómo ha tardado tanto en darse cuenta de que era un debe más que un haber. Espero que la derecha se olvide de él aunque lo dudo porque si no se ha olvidado de ETA..., seguro que seguirá dándole mucho juego.



4. Por supuesto, Gabilondo es genial, sensato y buena persona, pero eso hoy, en el reino del meme y del tuit permanente y alocado, del sobresalto continuo, no vende; aparte de que el PSOE en Madrid tiene desde siempre un grave problema, es un aviso para navegantes porque el PSM como partido realmente no existe por lo que su derrota es también una derrota de Sánchez.



5. Me alegro sobremanera de que Mónica García ocupe el lugar de lideresa de la oposición; se lo ha ganado por su trabajo en estos dos años y cae bien; tiene otros dos años para ganarle a Ayuso y creo que si sigue así lo conseguirá: al fin y a la postre, ha sido su partido el único que proyecta algo nuevo y atractivo en el horizonte: léase la reflexión sobre el "factor tiempo" como elemento de desigualdad así como los planteamientos ecologistas y verdes amén de una lucha sin cuartel por la sanidad pública predicada con el ejemplo.

Francisco Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre