Tontos útiles y tontos inútiles

Publicada el 30/05/2021 a las 06:00

El leer el artículo de una famosa política de izquierdas analizando el porqué de los resultados del 4M, me ha reforzado la idea de los tontos útiles y los listos inútiles.



Reconozco que es una reflexión muy simple la mía, como todas las que tengo, de persona simple y sencilla, pero que escucha y analiza lo que ve, lo que oye y lo que lee; sobre todo si es a alguien con formación, conocimiento y experiencia, como es el caso de esta escritora.



El artículo sobre el efecto de las campañas en los resultados de estas últimas elecciones autonómicas ha provocado, como suele pasar con los artículos de escritores famosos, un montón así de grande de comentarios, cosa que no ocurre con los escritos de los escritores no famosos en la sección de Librepensadores, que suelen tener un par de comentarios de media. Esto también tiene su reflexión que comentaré después.



Sobre las elecciones, pienso que el votante de derechas no es solo votante es además el más feligrés de sus líderes, digan lo que digan y hagan lo que hagan y además no fallan nunca, jamás. Yo de manera cariñosa les llamo “tontos útiles”.



El votante de izquierdas por regla general y parece que más aún en estas pasadas elecciones del 4M, se pierde en analizar si son galgos o podencos y vota según doblan las campanas. Yo les llamo cariñosamente “listos inútiles”.



Lo útiles saben que lo que hay que hacer es ganar.



Los inútiles se olvidan de qué va la feria y de dejar las discusiones para después de ganar, porque los que van a mandar son los que ganen, que al final, son los “listos útiles”. Ellos serán los que marcarán el paso para lo público y lo privado, para las viviendas sociales y los fondos buitre, para la educación, para la sanidad y en definitiva para marcar el territorio de los ricos y los pobres. Así de sencillo hostias.



He observado que en los artículos de escritores famosos hay muchísimos comentarios y muchos de ellos larguísimos, tanto que parecen en sí mismo artículos, que aparecen de inmediato y sin tiempo de espera, con lo cual se matan dos pájaros de un tiro. (No, si al final, va a tener razón mi abuela, que decía que aquí el más tonto hace relojes y funcionan).



En cambio, en los artículos de Librepensadores, hay como decía una media de un par o tres de comentarios, ya que, al ser escritores de menos renombre, no tienen tanta relevancia esos comentario, pero la verdad es que la mayoría de los que escribimos por afición, lo hacemos para desahogar nuestro cabreo permanente por todo lo que está ocurriendo continuamente alrededor de la política y los políticos y cuando hacemos comentarios en los artículos de famosos, lo hacemos de manera escueta y sencilla.



Cuando tenemos más que decir y explotamos, enviamos nuestras reflexiones y esperamos que las publiquen y las lean, sabiendo de antemano que encontrarán muy pocos lectores, ya que la mayoría de estos siempre pondrán su atención, como es natural, en los famosos, lo que no impide que sigamos aportando nuestra opinión, ya que para eso está esta sección de Librepensadores y que tanto éxito tiene.



¡Ánimo y a seguir reflexionando!







Juan Priego Romero es socio de infoLibre