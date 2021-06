El abate Pierre, un adelantado mundial desconocido en España (I)

Publicada el 21/06/2021 a las 06:00

"Solo una guerra será siempre absolutamente justa: la guerra contra la miseria". Abbé Pierre

Es bueno leer y elegir lo mejor para compartir. Hoy me he topado, sin esperarlo, con un gran personaje francés, del que yo conocía algo, porque fue muy famoso en la segunda mitad del siglo XX, pero que hoy me he sorprendido mucho al leer su vida con detención. Es una pena que en la actualidad muy pocos lo conozcan y recuerden en España. No me puedo resistir a resumir un poco las buenas gestas/obras que realizó durante su achacosa vida y su legado ejemplar.

Para animar a quienes quieran conocer esta admirable figura voy a empezar por su muerte que se produjo en el año 2007. La misa de exequias oficiada por el arzobispo de Lyon en la catedral de Notre Dame (París) la siguieron, desde el exterior, 2.500 personas gracias a una pantalla gigante, y dentro del templo estuvieron presentes sus compañeros de Emaús, el presidente de la República, Jacques Chirac, el primer ministro, Dominique de Villepin, y el pleno de miembros del Gobierno y la oposición. Estoy hablando del Abbé Pierre, también conocido como "el ángel de los pobres".

Ninguna de sus figuras francesas coetáneas recibieron tan múltiples honores. Ni políticos como Pompidou, Miterrand o Chirac (presidentes de la República Francesa). Ni los premios Nobel literarios François Mauriac (1952) ni Sartre (1964). Ni las grandes estrellas de la canción como Edith Piaf, Gilbert Becaud o Aznavour.

Ninguno de los citados personajes famosos de la República Francesa alcanzó la popularidad del Abbé Pierre que, en 16 ocasiones, fue elegido el personaje más popular en Francia, primer puesto que alcanzó durante cinco años. Ninguno de ellos fue recibido como él por las siguientes personalidades:

- El cardenal Roncalli (luego Juan XXIII), nuncio apostólico en París.

- Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II, éste último en cuatro ocasiones.

El abate Pierre, icono nacional de Francia, fue el fundador de Emaús, una organización de lucha contra la exclusión y la pobreza, cuyas comunidades se expandieron por 35 países. Con tal motivo lo recibieron las primeras personalidades de algunos de ellos, como el presidente de EEUU, Eisenhower, en la Casa Blanca en 1955; Nehru e Indira Ghandi, primeros ministros de la India, en 1957-58; Sandro Pertini, presidente de la República Italiana, en 1984; François Miterrand, presidente de la República Francesa, en 1990; Mohamed V, rey de Marruecos, en dos ocasiones, a quien pidió mayor política social ciudadana. No consta que el rey Juan Carlos I lo recibiera en España.

La figura del Abbé Pierre se convirtió durante muchos años como un referente moral de Francia, hasta el punto de que la noticia de su fallecimiento fue anunciada por el presidente de la nación y, para conmemorar los 100 años de su nacimiento, la Casa de la Moneda acuñó con su efigie un millón de monedas de 2 euros de curso legal y otra en plata de 10 euros de valor nominal.

Ninguna personalidad francesa recibió tantos honores... (Continuará).



Alfonso Jiménez es socio de infoLibre