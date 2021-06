El futuro con/sin indultos

César Moya Villasante

Los que conocemos muy bien este país por ser mayores, y haberlo vivido muy a fondo, sabemos que los indultos no van a arreglar el problema catalán porque hay que ser muy iluso para pensar que un independentista va a dejar de serlo por unos indultos, para mi necesarios. Y lo razono.

Estos indultos son un paso hacia adelante en la convivencia. En Euskadi y en Cataluña nunca van a dejar de existir los extremistas que amenazan con sus carteles, sus burradas y sus quemas de banderas. Pero viendo el caso vasco se nota una paz generada por un gobierno, quizá el único profesional de este pais, que esta dirigiendo esa tierra hacia el sentido común. Saben que hoy la independencia no existe como tal mientras el único poder existente sea el FMI y el BCE. Es para sonreír cuando se escucha a algún radical pedir el derecho a decidir. ¿Decidir, el qué? ¿Los horarios de autobús? Si es así me parece muy bien, pero en Euskadi viven el único poder de decisión que es el poder repartir el montante anual lo mejor que pueden, y lo hacen bien. En Cataluña existe un problema, que es un Gobierno que es simplemente activista, pero no político. No creo que se pueda llamar politico a Puigdemont ni a Torra ni sus sucesores. Son extremistas que han sido votados, pero nada más. Y ese problema es de enfrentamiento eterno con el Estado para seguir viviendo de ello, nada más. Pero el mayor problema es que la derecha española, ahora unida con un partido que no sabe ni donde ponerse, como es Cs, también quiere vivir de ese enfrentamiento, porque es muy cómodo. Se vive de la política y los únicos que sufren somos los ciudadanos, que padecemos todos sus excesos de una y otra parte.

Ahora se abre el capitulo de los indultos del Gobierno actual con muy buen criterio, a fin de romper ese enfrentamiento del que vive tanto inútil, porque no tienen ideas para poder mejorar las relaciones. La derecha enviaría los tanques, pero no parece muy apropiado el momento. Los catalanes harían otra DUI, pero ya hicieron el ridículo una vez y no parece el momento tampoco. Los indultos abren un capítulo de, al menos, acercamiento, en donde es posible dialogar con la amnistía posible en unos meses para hacer las cosas poco a poco. Y eso si lo piden los políticos catalanes. Pero a eso se une el hartazgo del pueblo catalán que no es nada radical y que quizá sirva para que se manifieste y genere una fuerza. Si, como pensamos muchos, nada se arreglará de forma definitiva, al menos, servirá para que el gobierno haya dado un buen paso y se gana la fuerza moral para actuar después conforme corresponda.

Pero con todo esto hay que aclarar algo muy importante. El nacionalista radical no es demócrata. Y esos los hay en España y en Cataluña. Y no entienden el ceder porque su concepto de España UNA y grande o el de Catalunya Nestra es único y no entienden un término medio. Son los menos, pero van a más en los dos países. Por el enfrentamiento continuo, por lo que eso habría que cortarlo y los indultos pueden ser algo positivo para su inicio. Porque vemos hoy a algunos del PSOE que son meramente nacionalistas radicales de la España UNA y grande y, obviamente, casi todo el PPVOX -Cs, aunque éste se genero en Cataluña. Y allí pasa lo mismo con determinada burguesía que vota a la derecha catalana pero que no siente el valor de la urna. Y todos esos van aumentando

Por ello entiendo que tanto los nacionalistas españoles como los catalanes están interesados en seguir el rollito para seguir viviendo en un sillón muy cómodo sin tener que pensar que solución darle al caso. Unos lo tienen claro. Los otros no saben mas que la idea bruta del tanque y arrasar, pero ahora eso no esta de moda, al menos ahora y en Europa.

