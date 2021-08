Estados Unidos “con el rabo entre las piernas”

Publicada el 21/08/2021 a las 06:00

La historia internacional de los Estados Unidos ha sido una historia de fracaso tras fracaso y una historia de egoísmo, solo mirando para su propio país, nunca les han importado ni la paz mundial, ni que los países oprimidos alcanzasen la democracia, ni la estabilidad mundial ni nada de todo eso que predican. Por culpa de ellos, tanto Argentina como Chile se hundieron en una dictadura asesina y despiadada, promovida por ellos, los estadounidenses. Así es como hacen que los pueblos vivan en democracia, sean libres, y prosperen.



Como tienen que meterse en todos los saraos, se metieron en Corea, luego en Vietnam, y salieron con “el rabo entre las piernas” hicieron el mayor de los ridículos.

Pero la situación de Afganistán es muy distinta, es un país que está en el Mediterráneo, a las puertas de Europa. Si se convierte en un nido de terroristas, los que vamos a sufrirlo somos los europeos, a EE.UU no le importa mucho pues queda muy lejos, por eso no entiendo que la retirada de tropas del país de Biden, que se haya llegado a un acuerdo con los talibanes, esos mismos que protegieron a Osama Bin Laden, ahora son amiguitos y negocian con ellos, y como siempre Europa a las órdenes de Estados Unidos.



Yo me pregunto por qué el resto de países han retirado sus tropas de Afganistán, incluido España ¿Por qué tenemos que ser comparsa de los yanquis? ¿no sería más normal mantener una fuerza internacional para que estos terroristas no alcanzaran el poder? Ya sabemos cómo actúan en el poder: corrupción, violaciones, asesinatos, conseguir aplastar a las mujeres como un simple objeto ni derecho alguno a nada, etc etc.



Europa como siempre tarde y mal, en todo, vamos a recoger al aeropuerto de Kabul y nuestros compatriotas, y a los que colaboraron con ellos, ¿el resto de afganos? ¡¡¡ que se busquen la vida !!!, somos seres humanos, no alimañas, lo más lógico es que elaboraran en la Comunidad Europea un plan de evacuación de todas las personas que quieran abandonar Afganistán, o de lo contrario van a morir cientos de miles de personas, y esos cientos de miles serán nuestra responsabilidad, caerán sobre nuestras cabezas, pues cuando se fue a su país, con tantas tropas internacionales, se les prometió que se iba a crear una auténtica democracia con plenas libertades, y les hemos dejado tirados como colillas, desamparados, en manos de terroristas asesinos, luego cuando vengan en masa en pateras, como ocurrió con Siria, la extrema derecha empezara a lanzar veneno por la boca diciendo que vienen terroristas. NO, es lo contrario, vienen personas como nosotros, huyendo de los terroristas.



Pedro Sanchez muy a mi pesar me ha vuelto a defraudar, y Podemos más aun, hace ya 4 dias que los talibanes se hicieron con el poder, y es hoy día 19 cuando va a tomar las riendas, tarde presidente, tarde, y veremos cómo soluciona esta crisis su gobierno, estaría bueno que alguna comunidad autónoma fletara algún avión para traer a refugiados afganos, sería algo que le debería sonrojar. Esperemos a ver los acontecimientos que ocurran en Afganistán, pero la verdad que no pinta muy bien. Que sepan los afganos que, aunque los gobiernos de nuestros países son unos cobardes, que les han dejado tirados, lo españoles y europeos en general estamos con vosotros, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no seais masacrados, ni vuestras mujeres y niños.

Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre