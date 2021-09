Quiero ser objetor como los antiabortistas

Publicada el 24/09/2021 a las 06:00

No dejo de asombrarme de cómo la derecha española concedió el derecho de objeción a los médicos antiabortistas y no concedió al resto de los españoles el mismo derecho a objetar.



Porque yo soy ecologista y en ninguna empresa de las muy, muy contaminantes, me permiten trabajar si pongo objeciones. Al día siguiente, “a la calle”.



Porque, también en la Seat, en la línea de montaje de motores contaminantes, me permiten dejar de apretar tornillos, porque la tierra está en peligro. Y al día siguiente, “a la calle”.



Pero es que, trabajando en la trastienda del bar, y viendo lo que veo… no se me permite “objetar” que los aceites quemados, ya tóxicos, se siguen utilizando simplemente mezclándolos con aceites sin usar. Así los test dan como válidos. Al día siguiente “a la calle”.



Pero cuando me dieron el soplador para barrer las calles “objeté” que ese polvo levantado perjudicaba la salud de viandantes y la nuestra propia, me respondieron eso de que “es lo que hay”. Así que al día siguiente, a la calle.



Y esta mañana, en la EMT, comenté a mis jefes que no podía sacar el autobús porque echaba humo, me dijeron que estaba frío y cuando a media mañana les dije que caliente echaba más humo y que así no podía conducir, la respuesta es que siguiera porque no había sustituto y que si no ya sabía: al día siguiente a la calle.



Pues no entiendo si para el resto de los mortales, el derecho termina siempre en la calle al día siguiente, no sucede lo mismo con los médicos abortistas. Por que ellos tienen mas derechos que los demás trabajadores.



Siendo benévolo con ellos, pondría las cosas del revés. Los hospitales públicos y privados deben garantizar el derecho de las mujeres al aborto y los centros deben garantizar ese derecho garantizando que el 80 por ciento de sus médicos no pueden alegar objeción alguna. Si el cupo de abortistas médicos está cubierto en el hospital pues… a la calle, como el resto de los trabajadores de este país. ¿O un médico es una clase privilegiada y el resto de ciudadanos somos inferiores?





Marcel Camacho es socio de infoLibre