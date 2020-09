Daniel Écija, productor de series: “Auguro que el futuro para la ficción española va a ser extraordinario”

Publicada el 04/09/2020 a las 06:00

Daniel Écija es uno de los mayores responsables del estado de la ficción televisiva en España. Ahora mismo está produciendo tres series: Estoy vivo, en Televisión Española, y La valla y Deudas para Antena 3 y Netflix, aún sin emitir.

Pero además, ha estado al frente de más de 30 series desde finales de los años 80. La base de datos del sector audiovisual recoge ordenadamente este amplísimo trabajo. Ha sido productor ejecutivo de Médico de familia, Periodistas, Un paso adelante, Los Serrano, Los hombres de Paco, Vis a vis o Águila roja entre otras.

Cuando empezaron a emitir los canales privados y eclosionó el sector, en 1990, Daniel Écija tenía la suficiente experiencia y valor como para ponerse al mando de grandes proyectos, primero programas de entretenimiento que congregaron millones de espectadores, como VIP noche o El gran juego de la oca, y después dando un salto a la ficción que ya no ha abandonado. Probablemente nadie en España es responsable de más horas de ficción vistas por más audiencia, bien sea en producción, dirección o como creador.

Se acerca el estreno en abierto de 'La valla', una distopía con conexiones con la actualidad

Écija repasa con infoLibre los proyectos que tiene actualmente. El estreno más inminente es La valla, que a lo largo de este mes inicia su andadura en abierto en Antena 3. Protagonizada por Olivia Molina, Ángela Molina y Unax Ugalde, se centra en una familia que lucha contra la injusticia en un mundo distópico. Para el equipo ha sido un reto ver cómo la pandemia sumía al mundo en una preocupación que acercaba su propuesta a la realidad. Écija lo toma por el lado bueno: “A La valla le ha sentado muy bien, creo, porque nos ha alejado de la distopía y es bastante más reconocible el escenario que plantea. Estamos hablando de una serie que transcurre en 2045 y nos encontramos con escenarios que yo creía, que los que somos responsables de la serie creíamos, que iban a ser totalmente distópicos, extraordinarios y ahora, desgraciadamente, se han hechos bastante más familiares y ordinarios de lo que esperábamos”.

La serie ya se ha estrenado en la plataforma de pago de A3Media , A3Player, donde se anunció que el primer episodio había sido el más visto en la historia de ese servicio de descargas. Écija corrobora esta primera impresión: “Nos llega de A3Player que están encantados, que ha gustado, que el nivel de fidelidad es muy grande y esperamos que se confirme ahora en septiembre, que es el mes de lanzamiento, tanto en Antena 3 como en Netflix”.

Daniel Écija está preparando una comedia macarra y provocadora, 'Deudas'

Mientras espera el estreno de La valla, Daniel Écija está embarcado ya en el rodaje de una nueva propuesta, esta vez una comedia. Así describe el salto de una a otra: “Deudas es una serie que tiene mucho sentido, al menos para mí, después de La valla. La valla fue dura, dramática e intensa. Tuvimos que trabajar e investigar mucho y es una serie que nos ha desgastado mucho. De alguna manera, esperamos que Deudas sea para el público lo mismo que ha sido para nosotros, refrescante, divertida, simpática… Y hacer sencillo lo complicado que es la comedia. Tratar de encontrar en 50 minutos la complicidad con el espectador haciendo humor y divirtiéndonos conjuntamente y haciendo un trabajo y un ejercicio de entretenimiento. Esperamos que sea lo que hayamos conseguido”.

Deudas tiene un reparto coral encabezado por Carmen Maura y con actores cómicos como Salva Reina y Carmen Ruiz. Sus autores la describen como una comedia macarra y provocadora que enfrenta de forma salvaje a dos familias encabezadas por dos matriarcas rivales y estará rebosante de personajes muy peculiares.

“Cada semana de rodaje que se cumple sin problemas por el covid es un triunfo”

Daniel Écija explica cómo es el rodaje en las actuales circunstancias: “El ambiente de plató es espectacular, y el protocolo de covid durísimo. Muy buen ambiente pero muy muy atentos y concentrados en el covid con todos los protocolos que tenemos y viviendo cada semana que terminamos el rodaje como un triunfo. Abordamos luego la siguiente semana porque sabemos que tenemos que llegar al final del rodaje, que será a finales de octubre, intentando no tener ningún parón y por supuesto con un estado de salud óptimo y máximo de todos los integrantes de la serie. Así que creo que estamos muy responsabilizados y muy concentrados en que el covid no entre dentro de este grupo humano de producción de la serie”.

Es pronto para saber cuándo estará lista para su emisión la serie, pero Écija orienta sobre las fechas: “Estará preparada para ser emitida en enero pero esto depende de las distintas plataformas. No sé si irá en A3Player y luego en Antena 3 o primero en Antena 3 y luego en Netflix. Estamos ahora cerrando los acuerdos, pero espero que esté en el primer o segundo trimestre de 2021 en la pantalla”.

“’Estoy vivo’ incorporará un personaje, familiar de Márquez, que dará la vuelta a todo”

Preguntamos a Écija por Estoy vivo, la serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Alejo Sauras, disponible en Amazon Prime, de la que está preparando una cuarta temporada para Televisión Española en la actualidad, y las dificultades creativas en una serie ya madura. “Cuando llevas tres temporadas y 39 capítulos”, responde el productor, “empiezas a estar un poco más seco ante la posibilidad de abordar conflictos que sean inherentes a tus personajes y que sean vitales. A mí me gusta mucho que sean conflictos absolutamente reconocibles y que sean conflictos ‘A’ los que sufran nuestros personajes. Y empezamos a notar que tenemos que estar muy muy creativos y con mucho ángulo para tratar de abordarlos y no perder frescura. Queremos abordar la cuarta temporada con frescura y sorprender”.

Y respecto a esas sorpresas, nos adelanta que habrá incorporaciones nuevas: “Principalmente de un familiar directo de Márquez y del enlace. Vamos a tener la presencia de un personaje que viene a remover y a darle la vuelta a todo”. Estoy vivo también está afectada por el cambio de modo de vida al que nos ha obligado a todos el coronavirus. “Llevamos desde enero escribiendo y hemos empezado a rodar en agosto. Es una serie que dispone de un reparto espectacular y de un equipo fantástico, y otra vez tenemos el covid; muchos protocolos y mucho cuidado”, dice su creador.

“Están siendo tiempos complicados para producir, pero tenemos que tratar de no perder la iniciativa”

Daniel Écija concluye: “Están siendo tiempos complicados, jodidos para producir, pero a la vez tenemos que tratar de no perder la iniciativa y estar activos porque no nos puede tumbar esta enfermedad. Seguimos para adelante”.

Los guionistas de todo el mundo están planteándose si incorporan o no las mascarillas, los confinamientos, la distancia física, el miedo a la enfermedad o a la economía en sus series y películas. Daniel Écija es un máximo exponente del costumbrismo español, se ha centrado, sobre todo en sus comedias, en retratar la familia, la amistad, la forma de relacionarse de los españoles, a menudo de forma exagerada. Le preguntamos cómo aborda este debate. “Por ahora, yo soy partidario de que no haya covid” nos contesta, y añade: “Particularmente, creo que todo lo empaña de algo tremendamente homogéneo, triste y dramático. A mí me gusta mucho que la ficción sea ficción y en Deudas, por ejemplo, no sabíamos cómo abordar una comedia y el covid. Seguro que se nos ocurre, pero ahora mismo yo soy partidario de no poner el covid en nuestras vidas porque la realidad ya es muy dura y creo que la ficción siempre tiene que ser una ventana de escape. Creo que es una buena oportunidad sentarte delante de algo que no te habla de lo que te hablan los informativos”.

“En este país se produce muy bien. Somos muy universales en nuestros conflictos y en la forma de contarlos”

Daniel Écija analiza el panorama de la producción de series en España: “Los últimos años han sido excepcionales. Las series se han convertido en la gran industria del entretenimiento, también gracias a la irrupción de las plataformas internacionales. Esas grandes corporaciones han ayudado a hacer un márqueting de las series que nos ha elevado en relevancia y prestigio. Con lo cual todos estamos muy felices y orgullosos de poder trabajar en la ficción televisiva. Creo que estamos en un momento de expansión de la ficción televisiva y creo que España se ha puesto en el foco gracias a series extraordinarias. Se ha puesto lupa en que hay mucho talento en este país, que se produce muy bien y que somos muy universales en nuestros conflictos y en nuestra forma de contarlos. Somos muy competitivos en el mercado internacional con nuestras series. Yo creo, y lo he dicho en más de una ocasión, que ya lo éramos hace bastantes años y al ponerse de moda la ficción se ha puesto lupa en la ficción española que ya digo que es tremendamente competitiva”.

Por último, el creador de Estoy vivo hace su pronóstico para los próximos años en el sector: “Espero que no sea una burbuja, mucha gente dice que lo es. Yo no tengo una bola de cristal para saber el futuro, pero creo que desde hace muchos años hay una industria muy solvente en este país, así que auguro que el futuro para la ficción española va a ser extraordinario. Y creo y espero que en el futuro seamos tremendamente competitivos, rentables y demos retorno a todas estas plataformas que están confiando en la ficción de este país y seamos como siempre fuimos, productores y creadores de series que interesen al público, que creo que debe ser nuestra finalidad”.