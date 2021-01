Olga Viza: “Con 'The final year' entramos en la Casa Blanca sin guion”

Publicada el 29/01/2021 a las 06:00

Olga Viza es una presencia familiar para los seguidores de la información. La periodista es recordada especialmente por su labor en deportes, área en la que ha entrevistado a figuras de todos los ámbitos y retransmitió los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. También ha participado en hitos de la información general, como moderar el debate electoral entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en 2008. La barcelonesa elige entre la oferta de las plataformas digitales un documental del año 2017, The final year, disponible en Netflix.

La periodista explica por qué ha escogido este título: “Este documental, el año final, The final year, nos convierte en testigos del equipo de política exterior de la administración Obama en su último año de mandato. Las cámaras se pegan literalmente a esos personajes en lo que es una especie de carrera contra el reloj, una cuenta atrás para conseguir acuerdos o para dejarlos lo mejor encauzados posible antes de que finalice el mandato. Les vemos ir, negociar, utilizar argucias diplomáticas, tragarse sapos y también vemos sus emociones. Sé que hay que descontarle el IVA, que las cámaras no pueden estar en todos lados, no lo vemos todo, tampoco lo oímos todo, pero aún así, me parece un documento privilegiado sobre lo que son las tripas del poder. Entramos en el ala oeste de la Casa Blanca sin ficción, aquí no hay guion, pero sí cucarachas. En la Casa Blanca hay cucarachas. Y no es una metáfora”.

The final year es obra de Greg Barker, documentalista con especial interés en la geopolítica y la diplomacia a lo largo de su carrera, que recientemente se ha estrenado en la ficción, con el mismo trasfondo, contando la historia del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, en la película Sergio, también disponible en Netflix y protagonizada por Wagner Moura, Pablo Escobar en Narcos, y Ana de Armas.

“El gran personaje es el poder y cómo lo manejan los protagonistas”

The final year sigue los pasos a varios miembros destacados de la Casa Blanca y como aduce Viza: “Aquí no ha hecho falta dirección de casting, aquí los personajes vienen dados. Aunque se diría que el gran personaje es el poder y cómo lo manejan los protagonistas. Además de Obama, al que vemos de vez en cuando entre bambalinas, hay tres personajes fundamentales: el secretario de Estado John Kerry, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas Samantha Power y el asesor, mano derecha, hombre de confianza, su escritor de discursos, el hombre más próximo al presidente que es Ben Rhodes”.

John Kerry acaba de regresar al gobierno como Enviado Especial de la Presidencia, asesorando a Biden en la lucha contra el cambio climático. Este veterano de la guerra de Vietnam y activista fue el firmante del Acuerdo de París —llevó a su nieta de dos años a la firma en la sede de las Naciones Unidas—, que buscaba revertir los efectos del calentamiento global. Ben Rhodes no ha vuelto a la Casa Blanca, pero escribió un libro, El mundo tal y como es: cambiar el mundo desde la Casa Blanca, uno de los relatos más cercanos a Obama, como cercano a él es el autor, casi mimetizado con el expresidente.

“Descubrimos a una mujer 10. Samantha Power, defensora de los derechos humanos que siempre baja al terreno”

A Olga Viza le cuesta elegir su personaje favorito, pero se decanta por el tercero: “Si tuviera que elegir uno, yo diría que mi descubrimiento es el de Samantha Power. Es una mujer 10. Descendiente de inmigrantes. Fue reportera en Bosnia, tiene un Pulitzer, es una académica brillante, defensora de los derechos humanos, una mujer que siempre baja al terreno, y es una negociadora nata. La vemos negociar en todas partes, incluso en el coche con su hijo, sobre lo que tiene que hacer el niño para ganarse un dónut. Yo creo que Samantha Power es un personaje que sin duda descubriremos mucho en este documental”.

Quien tenga el mismo interés que Viza en esta incansable trabajadora puede verla también en Watchers on the sky, documental sobre distintas personalidades que luchan contra los genocidios que ganó dos premios en el festival de Sundance en 2014. Joe Biden acaba de recuperar a Power, encargándole la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.

“El documental trata de la diplomacia, que es el arte de la seducción”

La política exterior tiene menos tirón mediático que la interior, no hay más que ver cual ocupa más espacio en los medios, pero es apasionante para Viza: “Ya sé que la política exterior americana no es tan sexi como su política interior, pero la diplomacia, que de eso trata este documental es también un juego de seducción”.

Y la política exterior americana no es cualquiera, desde luego: “Tenemos asumido que ellos ejercen un papel de sheriff, de policía, sobre el orden mundial —especifica la periodista—, y aquí despliegan su catálogo de prioridades: el acuerdo nuclear con Irán, el infierno de la guerra de Siria, sus relaciones con los rusos, con los chinos, los acuerdos de París sobre el cambio climático, etcétera. Ellos hablan de sus prioridades en torno a su seguridad nacional, pero es innegable que esto nos concierne a todos. Son asuntos que no debieran sernos indiferentes y es muy interesante ver su mirada sobre esos problemas y asuntos sensibles del orden mundial”.

Sobre este orden mundial, el asesor íntimo de Obama, Rhodes, explica en el documental cómo los periodistas tratan de acorralarle preguntándole si es más peligroso el terrorismo o el cambio climático, para luego publicar que infravalora el peligro del terrorismo. No les quiere regalar el titular, pero le parece obvio que no hay nada más peligroso que el cambio climático, que amenaza por igual a toda la humanidad.

“Hay una escena colosal cuando el asesor de Obama se entera de que ha ganado Trump”

“Este es un documental en el que adivinas el pasado” describe certeramente Viza, “esos últimos meses del mandato de Barak Obama, una actividad frenética, muy bien retratada, con mucho ritmo, para dejar su legado al próximo presidente. Y claro, esto coincide con la campaña de Hillary y de Trump en un momento determinado. Creo que Trump aparece sobre el minuto treinta del documental. Es curioso porque ellos confían que el relevo lo tome Hillary Clinton, pero a medida que avanza la campaña, viajan y les empiezan a preguntar sobre la popularidad y las opciones de Donald Trump, y, no sé si es que no lo quieren decir públicamente, no lo piensan o no quieren pensarlo, pero cuando les preguntan por las posibilidades del republicano, ellos siempre contestan: “No, esto no es posible”, pero claro, ven crecer la amenaza. No voy a hacer un spoiler, pero el documental acaba la noche de las elecciones, la noche del resultado, y hay una escena realmente colosal, que protagoniza el asesor de Obama, Ben Rhodes, cuando se entera de que Trump va a ser el próximo presidente. Es extraordinaria esa escena. No se la pueden perder”.

Ha pasado una legislatura americana completa desde los hechos que se cuentan en el documental, pero para Viza no ha perdido interés en absoluto: “Siempre es un buen momento para revisar tu historia reciente, cosas que han pasado en realidad. Esto se rodó en el año 2016, y claro, se estrenó con Trump ya en el poder. Así lo vimos todos, con Trump como presidente de Estados Unidos. Yo recuerdo que me pregunté si se repetiría este experimento, esta experiencia, con la administración de Donald Trump, si alguien haría ese mismo documental o uno parecido con el republicano en el poder. Ignoro si eso ha ocurrido, pero si alguien lo ha hecho, desde luego va a ser un bombazo televisivo”.