Pilar Abel no es hija de Salvador Dalí

Tras agotar los mecanismos legales

Sin sorpresa

La vidente de Figueres (Girona) Pilar Abel no es hija biológica del artista Salvador Dalí según desvelaron lasrealizadas tras la exhumación de los restos mortales del genio ampurdanés.Así lo confirmaron a Europa Press fuentes de la Fundación Gala-Salvador Dalí , que en julio se reservó el derecho dede la operación, tal y como publicó La Vanguardia en su edición digital.El cuerpo de Salvador Dalí fue exhumado el 20 de julio a petición de la titular del Juzgado de Instancia 11 de Madrid que ordenó abrir la tumba con el fin dey comprobar la supuesta paternidad que reivindicaba Pilar Abel.Para desenterrar los restos mortales del artista, fue necesariodebajo de la cual descansa el cadáver embalsamado de Salvador Dalí desde hace 28 años en el Teatre-Museu de Figueres.Para cotejar las pruebas genéticas de Abel con los restos mortales de Dalí, se extrajeron pelo, uñas, dientes y dos huesos largos que en adelante serán repuestos en un acto privado para preservar la "integridad" del cuerpo del difunto.Rodeadoa por un gran eco mediático, la operación para exhumar los restos mortales fue considerada improcedente ypor los representantes de la Fundación Gala-Salvador Dalí, que lamentaron que la resolución judicial no estaba motivada por ningún tipo de fundamento.Los resultados del test de paternidad se esperaban para los primeros días de septiembre, teniendo en cuenta que la celebración del juicio por esta causa estáLos representantes de la fundación insistieron en que aceptaron la exhumación, mediante recursos y peticiones que tenía en su mano para evitar la acción ordenada por la juez.Para evitar que se hiciera pública la imagen del artista embalsamado se llevó a cabo un amplio dispositivo desobre la tumba y la zona en que trabajaron los forenses para que hubiera la mínima gente posible en la zona.La Fundación Gala-Salvador Dalí recibió este miércoles sin sorpresa que Pilar Abel no sea hija del artista, y recordó su capacidad de emprenderSegún explicó en un comunicado, recibió el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en el que se recoge que los resultados obtenidos "como padre biológico de María Pilar Abel Martínez"."Esta conclusiónpara la fundación, ya que no ha habido en ningún momento indicio de veracidad de una pretendida paternidad", afirmó.De este modo, volvió a lamentar que la decisión judicial ordenada por una juez de Madrid fue, así como inadecuada y desproporcionada, por lo que ha recordó la posibilidad de demandar los costes relacionados con la operación.También celebró que con estos resultados se ponga fin a, y poder continuar su trabajo vinculado a la gestión del legado artístico del artista.