Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla se preparan para conducir los Premios Goya en el primer 'spot' de la gala

Los humoristasintentan convencer a Dani Rovira, presentador de las últimas tres galas de los premios Goya, para que les deje presentar la edición 2018 en el primer anuncio de la ceremonia dado a conocer este lunes por la Academia de Cine.Así, en la primera de las tres piezas promocionales que se emitirán en los canales de Televisión Española y en un total de 2.600 salas de cine de toda España hasta el 3 de febrero, los cómicos manchegos urden un plan para dar pena a Rovira, para lo que no dudarán en ofrecerle un maletín lleno de dinero falso o amenazar a un perro con una pistola-mechero.En los spots aperecerá también, El langui, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación y Mejor Canción Original por El truco del manco.Joaquín Reyes (Albacete, 1976) y Ernesto Sevilla (Albacete, 1978) serán los conductores de la 32 edición de los Premios Goya , que se celebrará en el Madrid Marriott Auditorium Hotel el próximo sábado 3 de febrero. Los cómicos, que saltaron a la fama con programas como La hora chanante y Muchachada Nui o series como Museo Coconut, han asegurado que quieren, según ha indicado la Academia en un comunicado.Pero este no será el estreno de los manchegos en el mundo del cine, ambos ya han aparecido como actores en diversos filmes. Joaquín Reyes lo ha hecho en títulos como Spanish movie y Promoción fantasma, de; Tensión sexual no resuelta, de; o Cuerpo de élite, de. Por su parte, Ernesto Sevilla ha aparecido en Pagafantas, de; Campamento Flipy, de; Torrente 4, de; o Embarazados, de