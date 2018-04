Joan-Lluís Lluís (Premi Sant Jordi): "Tenemos que matar a Franco cada día"

El escritor, ganador del Premi Sant Jordi 2017 con la novela(Proa), mostró este lunes su felicidad de participar en la Diada con el libro premiado, y dijo: ", porque no murió en 1975, sino que entró en un estado de hibernación", informó Europa Press.En una atención a los medios en el tradicional desayuno de Grup62 para dar el pistoletazo de salida a un día de 11 horas de firmas y baño de masas con los lectores, Lluísen la fiesta."Es horroroso que no pueda participar. Cuando salga de la cárcel le pediremos que llame a todos los premiados de la Nit de Santa Llúcia para poder celebrar con él, pero", dijo.Sobre Sant Jordi, destacó que se trata de unapor la que bajaría a pie a 200 kilómetros desde Perpiñán, aunque dijo que no lo ha tenido que hacer."Sant Jordi es, que cada año se actualiza y se reinventa", festejó el autor, acompañado de Antoni Bassas (Premi Josep Pla) y Martí Gironell (Premi Ramon Llull).