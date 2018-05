Indignación y ovaciones en Cannes tras la última película de Lars von Trier

The House That Jack Built, la película con la que ha regresado a Cannes su hijo pródigoha provocado que unas cuantas personas en su pase general saliera enen la que se proyectó. Sin embargo, cuando terminó la película, los que aún quedaban allí ovacionaron al director de cine, quien siempre ha resultado polémico en este festival de cine. Se trata de un thriller de terror psicológico con Matt Dillon, Uma Thurman y Bruno Ganz, trufado de imágenes incómodas de violencia, que en algún caso afectan a niños.Siete años más tarde de haber sido considerado persona non-grata por sus declaraciones en las que decía "", Lars von Trier ha regresado al Festival de Cine de Cannes, si bien fuera de competición oficial, con una película que ha causado indignación y ovaciones a partes iguales.Dividida en cinco capítulos, The House That Jack Built está ambientada en los años 70 y narra la historia de Jack (Matt Dillon),, cruel y despiadado, que repasa los asesinatos que ha cometido durante 12 años para cumplir su sueño: llevar a cabo el asesinato perfecto y no dejar rastro, tal como lo hizo. Al igual que en el caso del asesino de prostitutas, sus víctimas son, principalmente, mujeres.Se trata de una película extremadamente gráfica, y aparecen imágenes que incomodan a los espectadores, tal y como la escena que involucra al personaje de Dillon disparando un rifle de caza a dos niños pequeños, reventándoles la cabeza. El personaje interpretado por Matt Dillon se inspira en el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal como relató Lars von Trier en una entrevista realizada hace meses. En esas declaraciones, el director danés ya compartió su experiencia después de la realización de The House That Jack Built, asegurando que había generado una gran ansiedad y consideraba retirarse de la dirección de largometrajes para hacer cortometrajes experimentales: "Me sentí terrible durante la filmación de esta película. Y no es culpa de nadie, es mi culpa, simplemente estaba lleno de ansiedades y alcohol... Es por eso por lo que no puedo enfrenta, al menos no de inmediato".Después de la proyección, no ha tenido que pasar mucho tiempo para que las primeras reacciones de los espectadores que asistieron comenzasen a conocerse.Ramin Setoodeh, jefe de redacción de Variety, escribió en su cuenta de Twitter: ". Más de 100 personas abandonaron 'The House That Jack Built', de Lars von Trier, que muestra la mutilación de mujeres y niños. ‘Es desagradable’, dijo una mujer mientras salía. # Cannes2018", y añadió que la última película del director danés había sido una de las experiencias cinematográficas más incómodas de su vida.Robbie Collin, crítico de cine en el Daily Telegraph, aseguró que "‘The House That Jack Built’ sonde tortura autorreflexiva y un puñado de ideas genuinamente provocativas que, exasperantemente, no llegan a ninguna parte".La película tiene previsto llegar a las salas de Norteamérica en el próximo otoño.