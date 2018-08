Guirao avisa de que "igual hay que revisar" la bajada del IVA al cine si no repercute en las entradas

Publicada el 21/08/2018 a las 12:34 Actualizada el 21/08/2018 a las 12:46

Una fiscalidad conjunta para cultura

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao , ha alertado este martes de que "igual hay que revisar" la bajada al 10% del IVA al cine "Es una manera de hablar, pero efectivamente lo que no se puede hacer es pasarse años reivindicando el tema del IVA, reivindicando razonablemente porque yo creo que tenían razón, y,", ha señalado en una entrevista recogida por Europa Press en Cadena Ser.Para el ministro, son los exhibidores y los distribuidores los que "tienen que ver" que finalmente la bajada del IVA repercuta en las entradas y "llegue a todo el mundo". Así, ha señalado que los datos que maneja el Ministerio de Cultura reflejan que la mitad de las salas han aplicado esa bajada que suponePreguntado sobre si se ha reunido con los exhibidores para abordar este tema, ha señalado que aún no se ha producido un encuentro, pero cuando se dé trasladará la necesidad de aplicar la rebaja a "todas las entradas". ". Luego no te puedes quejar", ha añadido.De hecho, Guirao ha reiterado en una entrevista con Europa Press que. "Se ha acabado con la queja de los productores y exhibidores de que era el IVA lo que distorsionaba la asistencia de la gente a los espectáculos y ahora ellos tendrán que ver sus márgenes de competencia", ha indicado.En cualquier caso, el ministro ha apuntado que la bajada al 10% era "obvia" porque "tratándose de un consumo cultural". Asimismo, ha comparado la situación del cine con la de los conciertos, que ya experimentaron antes una bajada del IVA y los precios no han bajado."Si sacas la media de precios y encima lo haces en verano, efectivamente hay una distorsión (de los precios en espectáculos en directo) que son los festivales de verano, que cada vez hay más y te suben la media", ha indicado. No obstante,"Ahora, en vez de andar viendo puntualmente cada tema, al hilo del grupo de trabajo entre Hacienda, Trabajo y Cultura para el Estatuto del Artista , se habla de la fiscalidad de la cultura en muchos más aspectos y es ahí donde hay que abordarlo y que todo el tema fiscal sea coherente, atendiendo no solo a demandas de recaudación, sino también a", ha concluido.