La Iglesia de Santiago explica parte de sus cuentas antes de empezar a cobrar por visitar el Pórtico de la Gloria

"La realidad de las cifras"

Visitar el recién restaurado Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela costará diez euros a partir del 1 de diciembre... pese a que el 100% del coste de la restauración lo ha asumido una fundación privada. Así lo anunciaron este viernes Segundo Pérez, el deán de la seo, y Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral, que confirmaron que la totalidad de la obra fue sufragada, una entidad privada sin ánimo de lucro.Pérez y Lorenzo comparecieron para explicar el cambio en el sistema de visitas del recién renovado Pórtico de la Gloria, una de las joyas de la catedral, que hasta ahora podía visitarse sin reserva previa y de forma gratuita. En los próximos meses, el espacio se cerrará con carácter general para instalar la estructura que lo protegerá, y cuando sea reabierto en diciembre –como tarde–con una tarifa general de 10 euros y tarifas reducidas para grupos o desempleados.En la rueda de prensa, Pérez se mostró disgustado por la información publicada hace unos días en este periódico, en la que se explicaba que la Iglesia comenzará a cobrar por visitar el Pórtico de la Gloria pese a que su restauración no le ha costado dinero. "No me gustó en absoluto lo que dice un periódico, que se llama, que dice que pagaron con dinero público" las "obras de la catedral, y ahora quea cuenta de eso", criticó el deán de la catedral.en su explicación: este periódico en ningún momento afirmó que la obra se sufragase con "dinero público", sino que le había salido "gratis" a la Iglesia. En la noticia se indicaba, además, que el coste lo había asumido íntegramente la Fundación Barrié de la Maza ( puedes leer aquí la noticia publicada el 11 de septiembre). Pese a las palabras de Pérez, la información defue confirmada íntegramente por el propio Lorenzo, en la rueda de prensa conjunta de este viernes con el dean:, según explicó Lorenzo.El director de la Fundación, no obstante, señaló que la Iglesia se hizo cargo del coste de la "seguridad del espacio", así como del personal de "administración, gestión y dirección de restauración". Y, si se comienza a cobrar entrada, argumentó Lorenzo, es porque a esos gastos ahora hay que añadirles el del "mantenimiento" del policromado que luce de nuevo el Pórtico de la Gloria tras las obras.Y es que, según Lorenzo, los gastos asumidos por la Iglesia en la catedral de Santiago no son pocos. "Sólo los gastos de seguridad", y debido a "unas características propias" de la catedral gallega, sumado a la cantidad de afluencia de visitas, ascienden "a casi 600.000 euros anuales". En cuanto a los suministros, "electricidad fundamentalmente", Lorenzo cifró los gastos en 82.600 euros, mientras que el personal "supera el millón de euros, llegando este año a casi millón y medio". Por otro lado, añadió, las asesorías técnicas externas suponen 126.067 euros."Sólo en las obras hemos gastado desde la mitad de 2017, lo que va de 2018 y lo que hay comprometido, aún no facturado, 154.473 euros", prosiguió. Asimismo, en "terminar las obras del cimborrio tuvimos que aportar 300.000 euros, además del proyecto de obra que fue una pasta". En cuanto a las obras del edificio de Carretas, "asumidas directamente desde la catedral, 350.000 euros". Las obras de restauración en la catedral ascendieron a 172.000 euros y finalmente, el mantenimiento de distinto tipo, fue de "unos 310.000 euros".Ni Pérez ni Lorenzo ofrecieron datos sobre lo que ingresó en estos años la Iglesia compostelana, por todo tipo de subvenciones o aportaciones públicas y privadas. Y tampoco de lo que recaudan por el llamado cepillo.