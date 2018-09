Publicada el 28/09/2018 a las 16:38 Actualizada el 28/09/2018 a las 16:58

El actor, siempre convincente en los roles más dispares, exhibe toda su versatilidad en lasque ha presentado este año en San Sebastián, antes estrenadas respectivamente en Venecia y Toronto, La noche de 12 años y El reino. En esta entrevista con Noticine, el experiodista malagueño se felicita por formar parte deque pueden vivir en el país de su trabajo.Vayamos por partes. En la competición por la Concha de Oro ha participado con el thriller político de Sorogoyen El reino. Los representantes públicos corruptos son bastante reconocibles en España. ¿López Vidal es un vicesecretario autonómico de un lugar indeterminado de la costa de España. Es un político que lleva una forma de vida acomodada y segura, pero surge una filtración por un tema de corrupción, se convierte en el chivo expiatorio y a partir de ahí se inicia¿Tuvo en mente aque en los últimos años han poblado los medios españoles?Fue un trabajo de ensayo, de guion y de análisis. Por mi parte hice trabajo de campo como mi compañera de elenco, quizá obviamente por la longitud de mi trabajo. No me inspiré en nadie en concreto, pero sí nos vimos con gente de la política o del mundo judicial, incluso, con gente que está inmersa en procesos judiciales. A todos les agradezco que se vieran con nosotros y que nos contaran su punto de vista. Seguramente la película no habría sido posible sin ellos porque, aunque las películas sean ficciones, creo que también tienen que ser reconocibles. Cuando sucede algo verdadero y autentico, te quedas ahí, estoy convencido de ello. Hay una cosa como es la comunicación, que es universal. No hay una formula, pero yo escarbo en la realidad porque me parece que es una fuente de inspiración.Se ha elogiado su trabajo en El reino, ¿Los festivales lo que te dan es visibilidad y prestigio, ayudan a que la película tenga vida. Luego, obviamente, todos tenemosy los premios se reciben con alegría.Siempre le quedará otra oportunidad en los Goya.y ha sido nominado en otras diez ocasiones...Bárbara y yo formamos parte del 8% de los actores que viven de esto. Eso ya es un premio. En mi caso he tenido muchas nominaciones a los Goya. Barbara y yo lo hemos hablado alguna vez, ya que estás ahí quieres ganar, pero lo que toca es disfrutar del trabajo. Creo que no hay límites. Es bueno disfrutar de lo que se tiene. Ahora estamos aquí en San Sebastián promocionando la película en Sección Oficial, algo ques pueden hacer.La andadura de la película se inicióen Toronto.No puedo hablar mucho porque no fui, pero sé que gustó bastante, tengo noticias de que también va a ir al Festival de Londres. De hecho, una amiga que está allí me comentó que hay sold-out. Espero que la película tenga un gran recorrido internacional y que aquí en San Sebastián recibacon algún premio o algo que nos caiga.Sí que estuvo usted en Venecia pero por otra, que también está aquí en San Sebastián en un apartado paralelo, La noche de 12 años. Debe ser una responsabilidad suplementaria interpretar a un personaje real que además es mundialmente reconocido e iba a ver luego la película...Yo creo que Pepe Mujica es una persona, convencida de la necesidad de hacer para los demás. Es una persona con una mentalidad socialista, con una gran generosidad y a la que, quizás, esa ideología y esa convicción moral le dieron la fuerza para sobrevivir. De hecho, él habla de cómo fue ese proceso para él y dice que fue lo que le ayudó a ser mejor persona, que le privilegió. Yo le definiría como alguien que ha hecho un viaje a la locura y que vuelve con más lucidez, con más generosidad, y sobre todo. Para asumir el personaje hice muchos viajes a Uruguay. Ví mucho material de Pepe, de hecho, me ví con él en varias ocasiones. Traté de armarme un proceso de construcción para que resultara verosímil la recreación de esta película en Uruguay. Yo me sentía por detrás de mis dos compañeros, de Alfonso (Tort) que es uruguayo y El Chino (Darín) que es argentino. A partir de ahí, es verdad que, en la película, como dice Álvaro, la realidad es un punto de vista, hay un momento donde, aunque haya un intento por mi parte para reflejar una personalidad tan relevante como es Pepe Mujica, llega un momento para mi personaje donde tengo que hacer lo mío, es decir un viaje hacia el aislamiento, la locura, soportar unas condiciones difíciles. De hecho, creo que hay un momento donde traté de hacerlo que había trabajado.¿Y el personajea usted?Me ayudó a reflexionar sobre todo lo anterior y sobre cómo estamos viviendo y lo que es realmente necesario para vivir. También sobre. Con un papel como el de Pepe Mujica hay material para reflexionar durante una vida entera.¿Fueadquirir el acento charrúa?Lo logré con mucho viaje, visionando muchos videos. Hubo un coach, Dani Lovecchio, que estuvo conmigo en todo momento, estuvo muy pendiente de mí. También traté de hacer lo mío, es decir, no se trataba de hacer una imitación sino de que sonara como integrado, como si fueran palabras de alguien que lleva hablando así mucho tiempo., pero se hizo lo que se pudo.¿Qué cree que puede suponer este trabajo para su carrera?No tengo ni idea. La película se acaba de estrenar. Para mí personalmente todo lo que he aprendido como persona ha sido una riqueza. Las experiencias, algunas emocionantes, por ejemplo, conocí a Huidobro, de hecho, le pudimos ver diez días antes de que se muriera. Recuerdo una frase que nos dijo '¿? Que los milicos nos dijeran... ¿y estos son los que iban a cambiar el mundo?' Lo comenté con Álvaro para incluirla en el guion. Me parece una frase hermosa y de alguien que ahora sé que cuando me dijo que le quedaban solo 10 días de vida, aún tenía adentro un niño soñador que quería cambiar el mundo.¿Cómo fueen Venecia?Significa que tanto esfuerzo que hicimos todos, Álvaro y todos los actores y producción, se ve reflejado. La presencia en la segunda sesión de unos de los festivales más importantes del mundo es un gran espaldarazo. Demuestra que la películay una historia que llega. Me lo tomé con mucha ilusión.¿Y ahora en San Sebastián?Es la cuarta vez que vengo, he estado en todas las secciones. Es un festival impresionante, de reconocimiento y visibilidad mundial, en una ciudad preciosa. Me diovolver aquí.