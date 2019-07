Amenábar y los autores de 'Handia' se disputarán la Concha de Oro del próximo Festival de San Sebastián

Publicada el 19/07/2019 a las 17:32 Actualizada el 19/07/2019 a las 19:09

Netflix y los festivales

Ricardo Darín y Mario Casas

Alejandro Amenábar, con su película sobre el inicio de la Guerra Civil Mientras dure la guerra, y los autores de Handia (Jon Garaño, José Mari Goenaga y Aitor Arregi), con La trinchera infinita,l del próximo Festival de San Sebastián . A estas cintas se suma La hija de un ladrón, de Belén Funes, que también optará por la Concha de Oro. Asimismo, Daniel Sánchez Arévalo acudirá por primera vez al certamen, aunque fuera de concurso, con Diecisiete y Leticia Dolera llevará al Velódromo su nueva serie, Vida perfecta.Tras el anuncio, Amenábar ha explicado que algunas de las razones para rodar esta historia que tiene como protagonistas a Unamuno y Millán Astray, entre otros, es "", aparte de su "fuerte componente español", en su vuelta a rodar en España. "Cuando indagas en esa trama realmente te empiezas a dar cuenta, con las cosas que se hablaban en aquel momento, que tiene mucha relevancia hoy en día: desde la cuestión de Cataluña hasta la integración territorial.y sentía que la película estaba aún más viva", ha señalado Amenábar tras anunciarse su participación en el festival.El cineasta ha explicado cómo llegó a este germen de la Guerra Civil , "tirando de la madeja de una anécdota de Unamuno", que le hizo conocer una parte de la historia española que desconocía. "Por ejemplo, con Franco descubrí algo de lo que no tenia ni idea, que espor así decirlo", ha añadido.Precisamente, Amenábar ha contado cómo según avanzaba el guion se daba cuenta de que la historia "". "Y eso lo hace para mí más relevante", ha destacado, tras apuntar que su inspiración es todo aquello que le "rodea". A la hora de mostrar en la pantalla a personajes históricos como Miguel de Unamuno, ha apuntado la importancia de ponerse en su piel. "Es un personaje con el que uno piensa '¿qué habría hecho yo?'. Es verdad que ahora tenemos un montón de datos que no había en ese momento, pero dependiendo de que zona te toque,y que se hace cuando alguien tiene", ha destacado.Eduard Fernández, que da vida al personaje de Millán Astray en esta película y también estará en la competición oficial junto a su hija Greta Fernández en la cinta La hija de un ladrón, cree que no se trata de un largometraje "bélico, sino de personajes". "Mientras dure la guerra. Es bueno saber de dónde venimos y cómo fue aquello", ha apuntado el actor, quien además ha recordado que es un trabajo "muy poco tendencioso en cuanto a izquierdas y derechas y que".Precisamente, La vida infinita también se sitúa en la Guerra Civil, contando la historia de una pareja que se separa en el conflicto y durante 30 años pagará las secuelas. La película está protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, quien también ha hablado de "la vivencia más personal" que muestra en el film, más allá del contexto bélico. "Más que de la trinchera, se habla de eso (vivencias personales),. Se puede ver la huella que dejó esa parte de nuestra Historia en nuestros antepasados y creo que es muy interesante ver la evolución hasta los años 60,", ha lamentado.Mientras, Sánchez Arévalo, que se estrenará en Donostia con una película producida por Netflix . "Esto dentro de dos años no será una cuestión, aunque todavía se resistan en Cannes. Mi experiencia está siendo maravillosa, les di el guion, les gustó y me dieron todas las herramientas necesarias", ha señalado el cineasta, quien tambiénOtros títulos españoles destacados que estarán presentes en el festival en distintas secciones serán el de la coproducción La odisea de los giles, con Ricardo y Chino Darín; la cinta de animación La gallina Turuleca o el nuevo trabajo de Paco Cabezas, Adiós, con Mario Casas y Natalia de Molina., que tendrá lugar desde el próximo 20 de septiembre hasta el 28 de septiembre de 2019.Como es habitual, además, la cosecha de los grandes festivales podrá verse en San Sebastián dentro de la sección Perlas, en la quelos últimos trabajos de Bong Joon Ho, Ken Loach, Nakache y Toledano, Oliver Laxe y Wang Xiaoshuai.