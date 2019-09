Natalia Menéndez, nueva directora del Teatro Español y las Naves de Matadero

Publicada el 17/09/2019 a las 10:02 Actualizada el 17/09/2019 a las 11:35

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo anunciaba con orgullo en la mañana del martes en un desayuno informativo: la actriz, directora y dramaturgaserá la, los principales centros teatrales de la capital. No era para menos. Con este movimiento, el Gobierno PP-Cs y su delegada de Cultura, Andrea Levy, se apuntaban un tanto importante de cara al sector. Natalia Menéndez, responsable del Festival de Teatro Clásico de Almagro hasta 2017, es una figura de consenso cuya gestión pública ha sido aplaudida hasta ahora sin reservas. Menéndez llegó a Almagro en 2010, cuando el certamen pasaba por una situación financiera muy delicada que llegó a amenazar incluso su continuidad, y logró reducir la deuda de la entidad al tiempo que aumentaban los espectadores.Las primeras reacciones han sido, de hecho, de celebración. Y eso pese a que Menéndez ha sido nombrada por, prescindiendo del concurso público que organizaron tanto el Gobierno de Ana Botella como el de Manuela Carmena, por el que fueron elegidos Juan Carlos Pérez de la Fuente en el primero yen el segundo. Con este único nombramiento, la creadora se hará cargo de la gran sala del consistorio madrileño, reunificada después de que el Gobierno de Carmena decidiera separar sus dos espacios , el antiguo Teatro del Príncipe y las Naves, para crear en estas últimas el Centro Internacional de Artes Vivas. El Ayuntamiento había anunciado ya su voluntad de, cuya creación en 2017 resultó polémica : cuando se decidió que este espacio estaría dedicado a las artes escénicas de vanguardia, el mundo teatral madrileño se dividió entre los que criticaban que no se contara con el teatro de texto y quienes pedían que se brindara una oportunidad a la propuesta.Martínez-Almeida celebraba en la mañana del martes que una "extraordinaria" dramaturga se hiciera cargo del Español, y aseguraba que. Si se conocía que el área de Cultura cerraría el Centro Internacional de Artes Vivas, Levy había dejado claro también que prescindiría no solo de los servicios de su director, sino también de los de Carme Portaceli, cuyo contrato al frente del Teatro Español estaba vigente hasta finales de 2019. La delegada de Cultura aseguró la pasada semana que la nueva dirección ya organizada por Portaceli hasta final de julio. Esta, en un acto público de despedida , reclamaba: "Lo que me preocupa es el desarrollo de la temporada. Mi deseo sería acompañarla para que fuera como está soñada, para poderle dar el buen trato que merece el esfuerzo de las personas que están en ella. Al producirse mi cese, no sé si podré velar por ella. Ojalá las instituciones tuvieran la sensibilidad para que así fuera".