Olga Tokarczuk y Peter Handke, Premios Nobel de Literatura 2018 y 2019

(Sulechów, Polonia, 1962) y(Griffen, Austria, 1942) han sido galardonados este jueves con el Premio Nobel de Literatura. La escritora polaca ha sido señalada por la Academia sueca por su "que, con pasión enciclopédica, representa el cruce de fronteras como una forma de vida" con el premio correspondiente a 2018. El autor austriaco ha obtenido el de 2019, por su "influyente trabajo que, con, ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana", como ha anunciado el nuevo secretario permanente de la institución,Malm. Este año hay, por tanto,, después de la ausencia de entrega en 2018, algo que no sucedía desde 1950. Malm contó, pocos minutos después de la una de la tarde, que ambos galardonados habían sido ya avisados: Handke se encontraba en su casa, y Tokarczuk estaba en pleno viaje promocional por Alemania y "tuvo que parar su coche a un lado de la carretera". Ambos se suman a una estirpe de la que forman parte Kazuo Ishiguro (2017), Bob Dylan (2016), Svetlana Alexiévich (2015) y Patrick Modiano (2014), entre otros.Con esta decisión, la Academia busca poner fin a dos años de crisis , disparada por las, muy vinculado a la institución tanto social como económicamente. Tras la publicación de estas informaciones por el periódico sueco Dagens Nyheter en noviembre de 2017, la Academia sufrió una cascada de dimisiones que obligaron ay a hacer más transparente su financiación. El Comité del Nobel ha renovado sus miembros, con cuatro académicos que no formaban parte de él previamente, y se ha abierto además a cinco expertos externos, entre los que se encuentran jóvenes críticas literarias.Pero, como ha explicado la Academia este jueves, la función del Comité ha aumentado con mucho su importancia en esta edición: este grupo, que habitualmente elabora una terna que vota luego la Academia,, con lo que, de hecho, ha elegido directamente a ambos ganadores. A preguntas de la agencia AFP, que preguntaba si con este nuevo modelo de selección no estaba la Academia renunciando a su función en la entrega del premio, un representante de la institución ha respondido que aún no están en condiciones de. El Comité, en su composición actual, estará vigente también para la selección del ganador o ganadora de 2020.No ha sido tampoco este el año de Anne Carson, ni el de Maryse Condé, ni el de Ngugi wa Thiong’o, favoritos en las apuestas. Aunque tanto—sustancialmente más joven que la media de los laureados, que se sitúa en los 65 años— comoaparecía en las listas de posibles ganadores de los últimos días, la elección de la Academia, o de su Comité, ha llegado una vez más por sorpresa. Se esperaba que los académicos eligieran a, y así ha sido: la escritora polaca esen más de un siglo de historia. Pero se esperaba también que aprovecharan para frenar las acusaciones deseñalando a algún ganador no blanco —recientemente han sido reconocidos Ishiguro, de origen japonés, y Mo Yan, chino, pero hay que remontarse a 1993, con Toni Morrison, para encontrar un vencedor afrodescendiente—. La Academia ha respondido señalando a dos autores europeos blancos, inmensamente mayoritarios entre los ya laureados. Aunque, eso sí, ninguno de los escribe en lengua inglesa, idioma de los dos últimos galardonados.Aunque ambos ganadores han explorado otros géneros literarios —ella, la poesía; él, el guion de cine—, ambos ejercen su labor fundamentalmente en el terreno de la narrativa. Entre los títulos más conocidos de Tokarczuk figura Sobre los huesos de los muertos (2009, editado en castellano por Siruela), una novela con tintes de thriller mencionada por la Academia sueca en la presentación de los laureados, o Księgi jakubowe (Los libros de Jacob, 2014), una ambiciosa novela histórica ambientada en el siglo XVIII que todavía no ha sido traducida al castellano, y tampoco al inglés. Este volumen le valió su segundo premio Nike, el más valorado de la literatura polaca, que ya había recibido con(2007, traducido recientemente por Anagrama), un título a caballo entre el ensayo y la ficción sobre el nomadismo contemporáneo que se hizo también con elen 2018. En castellano, se puede encontrar Con el Nobel, los académicos reconocen a una autora en plena madurez creativa que ha desarrollado lo mejor de su obra en la última década.No es este el caso de Peter Handke, escritor consagrado que publicó su primera novela a finales de los sesenta, traducido al castellano desde los setenta y parte del canon literario desde hace décadas. Anders Olsson, presidente del Comité, lo definió como "de la ficción contemporánea, y parte del debate literario desde 1966. Su libro más celebrado quizás sea Desgracia impeorable , escrito poco después del suicidio de su madre y publicado en 1972. Junto a él, novelas como La mujer zurda (1976) y volúmenes de no ficción como Ensayo sobre el cansancio (1989) o Ensayo sobre el día no logrado (1991). El grueso de su obra está disponible en castellano, editada por Alianza Editorial , con títulos también en Nórdica, Bartleby o Pre-Textos.