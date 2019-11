Joan Margarit, Premio Cervantes

Publicada el 14/11/2019 a las 13:47 Actualizada el 14/11/2019 a las 14:56

El poeta(Sanaüja, Lleida, 1938) ha sido galardonado con el Premio Cervantes, como ha anunciado este jueves el. El galardón, quizás, reconoce la obra de un autor "cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española" y está dotado con 125.000 euros. Pero el premio a Margarit, para quien su lengua materna, el catalán, tiene un peso clave en su obra, es también un guiño a la. "A este galardón", explica Cultura, "puede ser propuesto cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial", en castellano. El pasado lunes, el Gobierno reconocía con el Premio Nacional de las Letras Españolas a Bernardo Atxaga , autor que ha construido el grueso de su producción en euskera.Así lo ha entendido expresamente el jurado, que le ha reconocido "su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador". "Ha enriquecidoy representa laen una dimensión universal de gran maestría", decía el ministro de Cultura, José Guirao, leyendo las palabras del jurado a las dos de la tarde del jueves. Al fallo del jurado, Guirao ha añadido su satisfacción por el premio a "un grandísimo poeta en lengua española y catalana". Aunque Margarit comenzó su carrera poética en español, luego trasladó su escritura al catalán, el idioma de la casa en la que creció y en el que vive. Durante años, otros traductores y poetas se encargaban de trasladar sus versos al castellano, pero a partir del libro Estació de França/Estación de Francia (1999) comenzó él mismo a ocuparse de lo que no considerade sus poemas.Margarit es uno de los poetas españoles más respetados y celebrados, y tiene en su haber galardones como(2008),(2008), el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2017, siendo el primer español en ganarlo) o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2019). El poeta es autor de poemarios como Joana (2002), Calcul d'estructures/Cálculo de estructuras (2005),(2008, el título que le valió el Premio Nacional) o No era lluny ni difícil/No estaba lejos, no era difícil (2011), y de ensayos como Nuevas cartas a un joven poeta (2009), Un mal poema ensucia el mundo (2016) y Para tener casa hay que ganar la guerra, un título autobiográfico. Pero el escritor, de 81 años, sigue plenamente en activo: su último libro, Un hivern fascinant / Un asombroso invierno , recogió muy buenas críticas el pasado año.En su anterior edición, el Premio Cervantes sorprendió saltándose su norma no escrita de premiando a la uruguaya Ida Vitale tras haber reconocido al nicaragüense Sergio Ramírez en 2017. Con este galardón, el jurado vuelve, pues, a su camino habitual. El anterior autor español señalado por el Cervantes fue Eduardo Mendoza, en 2016, y el anterior, Juan Goytisolo, premiado en 2014, ambos catalanes. Sin embargo, la lengua catalana no tenía en la obra de ninguno de estos autores el lugar central que ocupa en la de Margarit.En numerosas ocasiones ha contado el poeta que la mayoría de sus versos nacen en catalán, y que encuentran luego no una traducción, sino una versión en castellano. A menudo sus libros se publican en ediciones bilingües, o simultáneamente en catalán y en español. En el prefacio de Estació de França/Estación de Francia, avisa: "Este es un libro de poesía bilingüe. No se trata de poemas en catalán traducidos al castellano, sino que están escritos". Este es el resultado, explica, de las "circunstancias lingüísticas" de muchos de quienes nacieron en una familia catalana en o tras la Guerra Civil. "Comencé escribiendo en castellano como una respuesta normal desde el punto de vista cultural: no tenía cultura en ninguna otra lengua. Pasé a escribir en catalán buscando lo que una persona tiene más profundo que la cultura literaria". En este mismo texto, Margarit habla de "la única normalización posible": "y que he ido adquiriendo en mi viaje poético"., o como hogar arrebatado, aparece en numerosas ocasiones en la poesía de Margarit que, como otros escritores que viven en un territorio con diglosia —una circunstancia social en la que coexisten dos idiomas, especialmente cuando uno de ellos goza de más prestigio social o político que otro—, ha hecho de ella no solo su herramienta de trabajo, sino un tema. La poeta y crítica literaria Marisa Martínez Pérsico, en un artículo publicado en este periódico , señalaba algunos ejemplos de esta presencia en la obra del poeta: "De niño/ que mi abuela me hablaba/ al regresar del campo mientras atardecía./ Como la soledad, las flores y las piedras,/ las palabras/ nos acompañan siempre a todas partes./ Incluso mutiladas,/ terminan por decir lo que debían./ Entre zarzales debe andar aún/ aquella É cerrada de Lleida que perdí./ Salvar la lengua me ha dejado/ a merced de una gente que es la mía", escribía en Estimar és un lloc/Amar es dónde (2015); "Te he sido fiel, ciudad:/, hablé siempre de ti", decía en Aiguaforts/Aguafuertes (1995).El jurado de la edición ha estado formado por representantes de la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Unión de Universidades de América Latina, el Instituto Cervantes, la dirección general del Libro y Fomento de la Lectura, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y la Asociación Internacional de Hispanistas, además de dos portavoces del gabinete del ministro de Cultura y de la dirección general del Promoción del Libro, con voz pero sin voto. Además, han formado parte de él los dos últimos galardonados, Sergio Ramírez e Ida Vitale.