“Lo impensable nos va a obligar a repensarlo todo”: Carlos Fresneda presenta a los 'Ecohéroes' que luchan por un mundo sostenible

Publicada el 17/12/2020 a las 21:00 Actualizada el 17/12/2020 a las 22:11

“Lo impensable nos va a hacer pensarlo todo”. Estas palabras guían la última obra del periodista y escritor Carlos Fresneda, Ecohéroes, 100 voces por la salud del planeta. Un viaje de más de 20 años a través de “personas en acción, que no solo hablan”, y cuyas iniciativas y esfuerzos consiguen acercar cada vez más un futuro sostenible. A través de una trasmisión en directo de infoLibre desde el nuevo plató de Taller de Ideas, Fresneda ha relatado como su trabajo busca reflejar a estos héroes “en sus hábitat y contar lo que hacen”. Desde Greta Thunberg, pasando por el chef José Andrés o James Lovelock, padre de la Teoría de Gaia, las páginas recorren “un viaje imaginario al mundo de lo posible que tenemos al a vuelta de la esquina”.

La presentación de la obra, una de las primeras experiencias en un entorno interactivo a través del equipo técnico y de realización de La Coproductora, ha contado con la participación de varios de los protagonistas del libro. Tras una breve introducción, Fresneda ha moderado la conversación con los invitados, dando voz en primer lugar al arquitecto Iñaki Alonso, coautor de Entrepatios Las Carolinas, el primer cohousing ecológico de Madrid, que busca establecer una nueva relación entre los la población y la naturaleza abandonado la individualidad de la arquitectura neoliberal. "Necesitamos establecer nuevas relaciones con la naturaleza, ya que las viviendas de esta sociedad neoliberal son cajas de individualidad", ha señalado.

Acto seguido ha tomado la palabra Odile Rodríguez de la Fuente, hija de Félix Rodríguez de la Fuente, y autora del libro Félix, un hombre en la Tierra, que ha destacado la figura de su progenitor, cuyo trabajo impulsó la preocupación por el medioambiente “y consiguió que la naturaleza se convirtiera en un fenómeno de masas, mientras que ahora no conseguimos esa movilización”. Fresneda ha recordado cómo este divulgador marcó su vida y su pasión por la naturaleza.

Por su parte, Heike Freire, autora de Educar en Verde, ha remarcado cómo la crisis del coronavirus “nos ha fortalecido en la convicción de la necesidad básica de la naturaleza para el desarrollo de la población infantil”, a la que estamos pidiendo unos esfuerzos enormes durante la pandemia, y a los que “ no les estamos haciendo un favor en este sentido”. Domingo Jiménez Beltrán, primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ha incidido a través de una intervención telemática en la idea de que la crisis sanitaria supone una “verdadera oportunidad para el cambio”. “El cambio climático ya nos había cargado de razón, pero ahora el covid-19 nos ha supercargado. Si antes lo teníamos que hacer de forma rápida y ambiciosa, ahora tiene que ser de forma disruptiva”, ha destacado el ingeniero, que ha señalado el papel clave de la educación, y la necesidad de cambiar “la subjetividad conectada, creando nuevas ficciones que sustituya a las actuales” y acabar “con las cautelas que impiden a las utopías”.

También ha intervenido Santiago Martin Barajas, activista en Ecologistas en Acción y autor de Río Arriba, que ha recordado acciones por la renaturalización de los ríos en las que ha intervenido, como el caso del Manzanares. En el terreno audiovisual, el fotógrafo Isaac Hernández, autor del documental Better Together, ha detallado la lucha medioambiental tras el derrame petrolero en Santa Bárbara, el más grande registrado en Estados Unidos, y el espíritu de los activistas que participan en el film. “Comencé el documental preguntándole a la gente si había esperanza para el futuro, y me di cuenta de que había tanta gente que había luchado tanto que no había derecho a que no hubiera esperanza”, relata.

Brenda Chávez, autora de Tu consumo puede cambiar el mundo, ha subrayado por su parte la necesidad de cambiar los modelos de producción como clave para detener el cambio climático, por encima de las acciones individuales, y el papel de los medios para formar en sostenibilidad y ejercer de vigilantes ante “lo que está pasando”. Finalmente Manolo Vílchez, fundador de Alsol, ha relatado el viaje que inició junto al periodista en la huerta solar Monte Alto de Milagro hasta Haití tras la catástrofe de 2011, y como la experiencia supuso una “prueba extraordinaria” para “conocer otras realidades alejadas”.

Aquí puedes visualizar la presentación de Ecohéroes, 100 voces por la salud del planeta.