Publicada el 20/12/2020 a las 12:17 Actualizada el 20/12/2020 a las 12:51

El cantante Raphael celebró este sábado en el interior de Wizink Center en Madrid un concierto para celebrar sus 60 años encima de los escenarios. Se trató del concierto más multitudinario desde que comenzó la pandemia del coronavirus reuniendo a unas 5.000 personas, el 30% del aforo que permite el antiguo Palacio de los Deportes, 17.000. El artista repetirá experiencia este mismo domingo.

Según ha explicado la cuenta del propio Wizink Center y el equipo de management del artista, la celebración se produjo bajo medidas de seguridad: doble separación entre butacas, mascarillas y gel hidroalcohólico para el público, toma de temperatura antes de entrar, instalación de alfombra desinfectante y renovación del aire cada 12 minutos. Además, antes de cada concierto, el personal del recinto se sometió a un test de antígenos.

No obstante, a pesar de estas medidas, la difusión de las imágenes en redes sociales ha generado polémica en redes sociales ya que los usuarios no entienden la celebración de un evento multitudinario como este concierto. Sobre todo, cuando la Comunidad de Madrid, en particular, pero todas las autonomías en general, están planteando medidas más restrictivas de cara a la Navidad por el repunte de casos en toda España.

En pleno debate sobre volver o no a casa por Navidad, muchos en Twitter recordaron que la limitación para la celebración de las reuniones de los días festivos de las próximas semanas está en muchas comunidades, entre ellas Madrid, en seis personas. Mientras que en el Wikinz se reunieron 5.000.

ESCÁNDALO, ES UN ESCÁNDALO (todavía la estoy cantando). pic.twitter.com/Pd5ApUh5pb — Coronavirus (@CoronaVid19) December 20, 2020

Invitar a Raphael a tu cena de Nochebuena para poder reunir a toda la familia. — Moe de Triana (@moedetriana) December 20, 2020

Mis padres no pueden ver a mi hermana viviendo en la misma Comunidad Autónoma pero

Raphael puede dar un concierto donde se juntan 5000 personas en Madrir.



Luego piden a las familias que eviten juntarse de aquí una semana .



Sin duda puede ser su gran noche pic.twitter.com/62TpQEkePL — Ibon Pérez (@ibonpereztv) December 19, 2020

5.000 personas ayer en un espacio cerrado para el concierto de Raphael. Hoy volverá a repetir concierto con otras 5.000 personas. Todo ello permitido por la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso. pic.twitter.com/MAnfm4CDGU — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 20, 2020

Hay personas q no podrán visitar a su familia esta Navidad, pero a Raphael se le permite dar un concierto con 5.000 personas. Fíjate lo q tenemos en España #COVID19 pic.twitter.com/BVhDUg5gU5 — Fran Serrato (@FcoSerrato) December 20, 2020

Así visteis vosotros el concierto de Raphael / Así lo vio el dron de @policiademadrid pic.twitter.com/xNC6uQ4Frf — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake (@Idiazaquso) December 20, 2020

Ayuso no sabia como llenar el hospital Zendal y ahí lo tiene, autorizando en un recinto cerrado a acudir a 5.000 personas en el Wizinc Center de Madrid al concierto de Raphael. #Ayusodimision pic.twitter.com/ffo0Ku3TGE — Juan_Aparicio (@_Juan__A) December 20, 2020

Si dejas hacer un concierto de Raphael con 5000 personas puedes llenar el Zendal. pic.twitter.com/SeJP0wnp7I — Olalá de fua (@olaladefua) December 20, 2020

Estadios cerrados (en Liga), en casa en Navidad max 6 personas, pero se admiten 5000 personas (ayer) en el Wizink (donde se juega a baloncesto a puerta cerrada) al concierto de Raphael. Mi no entender. pic.twitter.com/esrlGQZ3wO — Filippo Ricci (@filippomricci) December 20, 2020