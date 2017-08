Báñez: “El empleo que llega con la recuperación es de mayor calidad que el que se fue con la crisis”

La ministra de Empleo y Seguridad Social,ha avanzado una recaudación récord por cotizaciones a la Seguridad Social durante el mes de agosto, que alcanzará al menos losBáñez ha ofrecido estos datos durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso para dar cuenta de los planes del Ejecutivo para prorrogar el Plan Prepara, que ofreceSegún ha asegurado, se trata de la primera vez que sepor ingresos en cotizaciones sociales en un mes, y ello se debe, ha dicho, a la recuperación de la economía, calificándola como "sólida, sana y social". "No hay nada más social que la creación de empleo", ha manifestado la ministra.Durante su intervención, Báñez ha insistido en que ". Así, ha señalado que de todos los empleos indefinidos antes de la crisis se han recuperado el 82%, mientras que únicamente el 44% de los contratos temporales. Asimismo, ha defendido que en los siete primeros meses de 2017 la contratación indefinida es un 12% superior a la de hace un año, mientras que con el mes de julio se han encadenado ya 42 meses de crecimiento ininterrumpido de la contratación indefinido. Por otro lado, ha subrayado que el 93,3% del empleo recuperado es a tiempo completo, lo que supone que sólo el 6,7% es a tiempo parcial.Báñez se ha referido también a los pactos y convenios alcanzados entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las CCAA, que han logrado que durante los últimos ocho meses hayan aflorado más de 65.000 empleos irregulares (66.504 empleos), que eran empleos sin derechos. En cuanto a los contratos indefinidos, la ministra ha matizado que se han convertido, un total de 309.876 contratos desde el año 2012. Respecto a las empresas ficticias, se han detectado 6.427, más de 727 de ellas en estos últimos ocho meses, lo que supone un impacto económico global de 19.315,74 millones de euros, 2.126 millones más que en diciembre de 2016.Báñez también ha incidido en la importancia de la formación a l, y ha señalado que un 50% de las personas desempleadas no han finalizado la educación obligatoria, en un porcentaje que entre los menores de 30 años se eleva al 55%."No puede estar pasando, con un paro al 17%, que una de cada cuatro empresas que necesita un empleado de alta cualificación", ha aseverado la ministra.El Gobierno ha reclamado a las comunidades autónomas que de forma unánime encomienden al Servicio Público de Empleo (SEPE)de forma extraordinaria y limitada para poder prorrogarlo, mientras diseña junto con los agentes sociales un nuevo marco de protección para las personas desempleadas. Así lo ha manifestado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La ministra ha asegurado que su intención con este planteamiento es evitar problemas de gestión y de recursos a las administraciones autonómicas en la puesta en marcha del plan, que además tendrá una implantación durante "un tiempo muy limitado" hasta el diseño del nuevo marco de protección.En este sentido, Báñez ha asegurado que este mismo martes su departamento ha remitido un borrador de acuerdo a las administraciones autonómicas para que éstas encomienden al SEPE la gestión del programa en una próxima conferencia sectorial, así como el decreto ley por el que el Ejecutivo prorrogaría el plan de ayudas a"El Gobierno no va a dejar a nadie atrás., en especial las más vulnerables", ha aseverado Báñez. "Espero que con la información remitida, las dudas o alegaciones se puedan solventar, y podamos aprobarlo cuanto antes", ha dicho la ministra, que ha rechazado un cambio en las condiciones de acceso. "