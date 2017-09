El gasto destinado a políticas de desempleo cae un 38% desde 2010, según UGT

Es necesario dar mayor cobertura

Los recursos destinados a políticas de desempleo sufrieron, según se desprende de un informe de UGT recogido por Europa Press, en el que se recuerda que solo en los Presupuestos Generales del Estado de este año, lo que bajo su punto de vista "intensifica la precarización que estas políticas han sufrido en España".En concreto, el sindicato ha recordado que la cuantía programada para prestaciones por desempleo, un 6,7% menos que en los Presupuestos de 2016 , mientras que hay 4,2 millones de personas en paro ySin embargo, ha apuntado que el presupuesto que aglutina las partidas de políticas activas de empleo, que cuenta con unos 5.575 millones de euros, ha aumentado un 6,36% respecto a 2016, pero que este ascenso, sino que se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por contratación.Así, el sindicato ha apuntado que desde 2010 el descenso se ha producido tanto en la partida de prestaciones como en las políticas activas. Sobre los PGE de este año, UGT cree que sonque hay en España, ya que se van a destinarque en 2010, cifra que está muy lejos del nivel europeo.También ha recordado que el criterio seguido por los presupuestos es "puramente económico" y que "se basa en una previsión sobre la creación de empleo que".UGT cree que este criterio no puede prevalecer porque el descenso en el gasto en prestaciones por desempleo "no es sólo consecuencia del menor número de personas desempleadas, sino delde acceso a las prestaciones, delde prestación contributiva por la extensión de la situación de desempleo, por ely por elrecibidas".El sindicato considera que el Gobierno no se puede limitar exclusivamente a proteger según la actual normativa y que. "Hay que convencerse de que no es la mejora del empleo la que está reduciendo los gastos de esta partida, sino el debilitamiento del sistema de cobertura", ha apostillado la organización sindical.Para UGT, los PGE no están orientados a impulsarde las personas mediante la mejora de los servicios públicos de empleo, sino "a subvencionar la contratación"."Es incomprensible que las partidas de gastos de personal del SEPE y de modernización de los servicios públicos permanezcan congeladas otro ejercicio más", ha señalado, tras insistir en que el plan de choque por el empleo debe atender con "especial atención" a los desempleados. Además, cree que las políticas activas de empleo se deben centrar en la empleabilidad de las personas y deben desarrollarse a partir de los servicios públicos de empleo de calidad.