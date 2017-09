"Complicado pensar que la Comunidad diga no"

La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , aprobó este jueves iniciar el procedimiento administrativo para declarar nula la venta en 2013 de(5.300 inmuebles repartidos en 1.860 viviendas, garajes y locales) al fondo de inversión Fidere, anunció la presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Marta Higueras, en rueda de prensa.En un plazo que no excederá los seis meses, el Ayuntamiento de Madrid daráa las partes afectadas y a todo aquel que considere que tiene algo que aportar sobre ese "proceso de venta irregular". "No se cita a nadie. Nuestra intención es comunicar a las personas con algún interés en explicar lo que pasó que el plazo para hacerlo está abierto. No vamos a citar a [la exalcaldesa] Ana Botella , pero sí les diremos que si tienen interés en decir algo pueden hacerlo y se pondrá en el expediente", matizó.Posteriormente, elevarán una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que deberá emitir un informe vinculante. Será la Administración regional la que determine si da el sí considerando que hay causa de nulidad o si cree que no da lugar y, por lo tanto, lo archiva."Me resulta muy complicado pensar que la Comunidad [de Madrid] nos vaya a decir que no", apuntó Higueras. La Comunidad, a través de la Comisión Jurídica Asesora, sí se pronunció sobre la venta de viviendas regionales a un fondo de inversión determinando que se ajustó a derecho. La concejala argumentó que se trataba de"No estamos cuestionando si es legal o no vender las viviendas a un fondo de inversión o a un particular, sabemos que es legal. Nosotros entramos en sifue legal o no. Cuestionamos ese proceso que no existió", expuso la presidenta de la EMVS.Si la Comunidad responde que sí a la propuesta municipal, se establecería que "el negocio jurídico no existe y hay que", algo imposible porque muchas de las viviendas ya fueron vendidas por el fondo de inversión. De hecho, como alertó Higueras, dicho fondo podría considerarse "perjudicado por la actuación negligente del Ayuntamiento" y, en ese caso, "lo lógico es que pidiera". También vaticinó que si la Comunidad da el sí, "el arreglo posterior será largo y posiblemente judicializado".La también primera teniente de alcalde desgranó las, entre las que citó la venta sin procedimiento legal establecido por faltar la tasación previa, la fijación del precio de los inmuebles o los informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación, junto a la ausencia de pliegos comprensivos de las condiciones del proceso o mesa de contratación.Y a eso habría que añadir que en la valoración de las ofertas se aplicaron unosy la pretendida publicidad del proceso se vio desvirtuada por la intervención de un intermediador inmobiliario, como se detalló en las sesiones de la comisión de investigación constituida al respecto.Además, el Gobierno municipal se personó ante el Tribunal de Cuentas para exigir lapor lo ocurrido. Ese procedimiento va dirigido contra el que fuera consejero delegado de la EMVS y contra la junta general de accionistas que autorizó la venta, es decir, la Junta de Gobierno anterior, al considerar que son los responsables de haber generado un "grave perjuicio" a las arcas municipales. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya apuntóen la venta a Fidere.El pasado mes de junio, el consejo de Administración de la EMVS aprobó elevar a la Junta de Gobierno la incoación de procedimiento de revisión de oficio porde la venta de, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone . Lo hizo con el apoyo de los consejeros nombrados a propuesta de Ahora Madrid y del PSOE y con los votos en contra de los designados por PP y Cs.Siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Gobierno, presidida por Ana Botella, en 2013 la EMVS vendió a Fidere viviendas que"provocando un grave perjuicio al patrimonio municipal", destacaron desde el actual Consistorio. La presidenta de la EMVS y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento indicó que laporque se establece un primer acuerdo de adjudicación verbal, "algo absolutamente contrario a cualquier regla mínima de contratación".Además, días después "se rectificó esa decisióndado que no se comunicó la motivación del resultado a todos los interesados, para acabar aceptando al licitador seleccionado modificaciones en el precio de la compraventa y en los inmuebles objeto de la misma sin justificación alguna", señalaron.Higueras puso sobre la mesa "laspor el Ayuntamiento, que tuvo lugar con el procedimiento próximo a su terminación, alterando el proceso normal de toma de decisión ya que hubo, por lo que se produjo un falseamiento de la competencia". Del mismo modo, "la EMVS se apartó del procedimiento de subasta que sí había seguido en otras ocasiones anteriores en la venta de promociones completas".Por otra parte, el Ayuntamiento también se adhirió a la apertura del procedimiento penal iniciado por la Asociación de Afectados de la venta de Viviendas de la EMVS, a la vista del informe que emitió la Cámara de Cuentas al considerar que la venta "por un" provocó un "significativo daño patrimonial" al Ayuntamiento de Madrid."Realmente estamos agotando y usando todos los cartuchos que tenemos en nuestro poder para revertir esta venta de viviendas", declaró Higueras, después de recordar que el procedimiento penal iniciado por la Asociación de Afectados de la Vivienda de la EMVS había sido archivado por segunda vez.En esta línea, desde el Consistorio apuntaron que la operación: hoy valoran las viviendas en más de 600 millones de euros habiéndolas comprado por tan solo 127,5 millones.