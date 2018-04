Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado que les devuelva 1.350 millones por el fiasco de Castor

Sentencia del Constitucional

Una "enorme litigiosidad"

Santander, CaixaBank y Bankia han formulado este viernes ante el Gobierno unaen la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del real decreto ley , decretada el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional,a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobiernoque permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.De este modo, las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado,, en los mismos términos y con las mismas condiciones —de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente— en que estaba previsto en el Real Decreto Ley 13/2014.En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.En octubre de ese año, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron lospara financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alarma social en Castellón y Tarragona.De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. De esta manera, estas tres entidades son los, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaróalgunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de unEl pasado mes de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional,por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.A finales del pasado mes de enero, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticinóentre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. "Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y", dijo.