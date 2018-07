El Gobierno derogará el contrato de apoyo a emprendedores porque "introduce precariedad"

Publicada el 03/07/2018 a las 12:36 Actualizada el 03/07/2018 a las 12:46

"Abaratar el despido no es un objetivo"

Recuperación "cuantitativa " pero no "cualitativa"

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha anunciado este martes que el Gobiernoporque estaba en su agenda y porque esta figura contractual, "tal y como está diseñada",, ha informado Europa Press.Así lo ha avanzado Valdeolivas en su primera rueda de prensa de valoración de los datos de paro registrado, donde ha hecho hincapié en que este contrato, y ha esgrimido que el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando y estudiando otras modalidades contractuales."Tendremos que seguir avanzando y tendremos que analizar el control del fraude en la contratación temporal, porque tenemos la impresión de que la tasa de temporalidad no se corresponde con la estacionalidad", ha señalado Valdeolivas, quien también ha resaltado queConcretamente, ha afirmado que pese a que esta modalidad cuenta con "muy favorables condiciones de contratación e incentivos económicos atractivos", este contrato"Este contrato no es un contrato indefinido" y puede servir para "torcer" el principio general de la causalidad en la contratación, por el que se establece que no hay contrato temporal sin causa, ha señalado la secretaria de Estado de Empleo.El contrato indefinido de apoyo a emprendedores, creado en la reforma laboral de 2012, cuenta con un periodo de prueba de un año que, en el caso de no ser superado,alguna para el trabajador.Esta modalidad ofrece una serie de ventajas al empresario para incentivar su uso, como elDesde su creación, los sindicatos vienen denunciando que se trata de un "contrato temporal encubierto", con, y que muchos contratos de esta naturaleza no se mantienen transcurrido el periodo de prueba.Este contrato lo pueden efectuar aquellas empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de la contratación.Valdeolivas ha señalado además que el Gobierno seguirá actuando con medidas deporque "son un mecanismo que tiene que dar frutos para reducir la temporalidad". "Todavía estamos tomando datos y recabando información", ha señalado Valdeolivas. Por otro lado, ha recalcado que el abaratamiento del despido "no está entre los objetivos del Gobierno".Además, ha indicado que el Gobierno quiere estudiar el impacto de la contratación temporal sobre el modelo de contratación general y, en esta línea, ha afirmado que se van a tomar medidas para, con la finalidad de que los temporales coticen por los mismos conceptos que un indefinido.También ha señalado que, por lo que también ha mostrado su intención de revisarlos. "Entendemos que no está funcionando como mecanismo de fomento del empleo de los jóvenes como se pretendía y habrá que revisar la regulación jurídica, ver cómo se comportan y adoptar medidas de reforma que permitan atacar el reto del empleo de los jóvenes", ha recalcado.Por otro lado, sobre los datos de paro registrados en el mes de junio, la secretaria de Estado ha hecho hincapié en que los datos parecen confirmar que "hay una, aunque la misma no viene acompasada con la necesaria recuperación cualitativa", porque el crecimiento de las contrataciones aún no garantiza que los trabajadores dispongan de empleos dignos de calidad, capaces de satisfacer sus necesidades.Valdeolivas cree que el país sigue inscrito en un marco de, que sigue impulsando el dualismo y ha subrayado que, aunque crecen las contrataciones indefinidas respecto a meses anteriores, hay que reflexionar sobre el actual modelo de contratación laboral actual.