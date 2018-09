Carlos Torres Vila sustituirá a Francisco González en la presidencia de BBVA

Publicada el 26/09/2018 a las 16:32 Actualizada el 26/09/2018 a las 16:57

El actual consejero delegado de BBVA,, reemplazará aen la presidencia ejecutiva del grupo cuando este cese en su cargo el próximo 31 de diciembre de 2018, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así lo ha acordado por unanimidad el consejo de BBVA en su reunión celebrada este miércoles, a propuesta de la comisión de nombramientos, al considerar que Torres es "la persona idónea para dar continuidad a la estrategia de transformación del grupo".

Torres Vila se incorporó al grupo BBVA en 2008 como responsable de estrategia y desarrollo corporativo, asumió la dirección del área global de banca digital en marzo de 2014 y es consejero delegado del banco desde 2015.

El actual presidente de BBVA, Francisco González, dejará la presidencia del banco previsiblemente el 31 de diciembre de 2018 y será reemplazado por Torres una vez se hayan obtenido las autorizaciones correspondientes.

En cuanto a quién sustituirá a Torres como nuevo consejero delegado de BBVA, la entidad ha comunicado que será a lo largo del cuarto trimestre de este año cuando el consejo, la comisión de nombramientos y el propio Torres aborden su selección.

González ha destacado que "la mejor garantía de continuidad" en la estrategia del banco es el trabajo en los últimos años que ha realizado Torres, quien por su parte ha remarcado que, gracias a la visión estratégica de González hace más de una década "hoy en día no hay proyecto empresarial más atractivo que el de BBVA".

La entidad ha resaltado que desde el nombramiento de Torres como consejero delegado el proceso de transformación de BBVA "se ha acelerado notablemente", tanto de manera interna mediante una "importante transformación cultural", como de manera externa, en cuanto a la propuesta de valor y la relación con los clientes.

"Gracias a la tecnología, podemos ayudar a las personas y a las empresas a tomar mejores decisiones en torno al dinero. Nuestro foco es anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, ya sea a través de los canales digitales o en nuestras oficinas", ha destacado Carlos Torres Vila durante la reunión del consejo.

"Una transición ordenada y bien planificada es fundamental. El consejo trabaja con dedicación para dar continuidad al gran proyecto de transformación de BBVA", ha señalado González.

Francisco González ya anunció que no seguiría al frente del banco después de cumplir los 75 años en octubre de 2019 y que, cuando abandonase la entidad, lo haría "al 100%", sin permanecer en el banco con ningún cargo oficial ni honorífico, aunque entonces señaló que, en el caso de que se le propusiera ser presidente de honor, le gustaría, pero es una decisión del consejo de administración.

Carlos Torres Vila nació en Salamanca en 1966 y se graduó en Ingeniería eléctrica y Administración de Empresas en el Massachusetts Institute of Technology en 1988. Dos años después cursó un Master of Science en el MIT Sloan School of Management y en 1994 se licenció en Derecho por la UNED.

En 2008 se incorporó a BBVA como director de estrategia y expansión corporativa y miembro del comité de dirección. En 2014 pasó a liderar la unidad de banca digital hasta que, en mayo de 2015, fue nombrado consejero delegado del grupo. Previamente, fue director corporativo de estrategia desde 2007 y director financiero desde 2007 en Endesa, y trabajó doce años en McKinsey & Company desde 1997 como socio.