Menos oficinas bancarias tradicionales y "modelos alternativos" para captar al cliente

Publicada el 03/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 04/12/2018 a las 20:47

Antes de la crisis económica, en enero de 2008, había en España 45.662 oficinas bancarias. Ahora quedan 27.320. Es decir,y sus correspondientes puestos de trabajo. Son datos de un reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicos (Ivie). El cierre de oficinas tiene como consecuencia que cada vez más personas vivan en localidades donde no hay una sucursal bancaria: en concreto, en el 52,2% de los municipios españoles no existe ninguna oficina. En ellos viven 1,35 millones de personas.Pese a la reducción de sucursales, España sigue siendo, según datos recopilados por Statista. En concreto, hay 6,7 por cada 10.000 habitantes, mientras que en Francia esa cifra se sitúa en 5,7, en Italia está en 5,0 y en Alemania se queda en 3,5.Lo bancos están buscando, además, alternativas a las oficinas tradicionales. Algunas entidades empiezan a apostar por lo que llaman. Tres ejemplos: los, un espacio para clientes y no clientes de los bancos, donde se puede trabajar, conectarse a internet, celebrar reuniones o realizar gestiones financieras… y tomar un café;, que son sucursales de mayor tamaño que las tradicionales, más diáfanas y luminosas, centradas en el asesoramiento al cliente y con un gran componente tecnológico; y, pensadas para acelerar la rapidez en las transacciones y operaciones principales de los clientes.El Banco Santander, por ejemplo, ha puesto en marcha los work café en Chile, España y Brasil. “Están abiertos mañana y tarde.en la Plaza de los Sagrados Corazones, que abre hasta las siete de la tarde y, según vaya evolucionando, se implantará este modelo en otras zonas. La entidad planea la apertura de más sucursales de este tipo”, explican en la entidad financiera.Más adelantados van en Chile , donde la entidad que presideya ha abierto 30 oficinas de este tipo. “Desde las Smart Red en España y los work café en Chile estamos evolucionado las oficinas con un objetivo claro: que los clientes y no clientes quieren ir al banco”, señaló la presidenta del Santander. Según señaló el consejero delegado de la entidad,, en la última rueda de prensa de resultados, “este modelo funciona muy bien en Chile. La productividad de las oficinas ha aumentado entre un 20% y un 30%. Es una nueva manera de relacionarse con los clientes”.