Valerio afirma que, viendo el ejemplo de Francia, el Gobierno "no estaba tan loco" cuando subió el salario mínimo

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,, ha afirmado este martes que "el Gobierno no estaba tan enloquecido" cuando decidió, con Unidos Podemos, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, sobre todo viendo el ejemplo de Francia, donde las manifestaciones de los 'chalecos amarillos' han llevado al Gobierno dea subir el salario mínimo 100 euros, hasta los 1.500 euros.Así lo ha señalado durante la presentación del informe, donde la ministra ha vuelto a disculparse por haber acordado la subida del salario mínimo de forma unilateral, sin contar con los agentes sociales, y ha reiterado que el Gobierno aprobará un decreto ley con la subida del SMI a 900 euros antes de que acabe el año para que esté plenamente en vigor el 1 de enero de 2019. "Es verdad que teníamos que haber utilizadoy entiendo la crítica del presidente de la CEOE,, porque es verdad que la subida se firmó sin haber pasado previamente por la mesa del diálogo social, pero fue una situación excepcional", ha apuntado.Para Valerio, el mundo del trabajo se enfrenta a una de sus "mutaciones" más profundas desde la revolución industrial, que surge por los cambios demográficos, la revolución tecnológica y la toma en conciencia de los desafíos medioambientales. Así, la ministra ha puesto de relieve que estos cambios. "Soy de las que piensa que el futuro va a ser mejor que el presente", ha apostillado, tras afirmar que es necesario preparar a la sociedad para las numerosas oportunidades y desafíos que presenta el futuro del trabajo.En esta línea, la titular del Ministerio ha hecho hincapié en la necesidad de que. "No puede ser que haya más de 3,5 millones de desempleados y haya puestos de trabajo que no se pueden ocupar porque no hay personas que estén preparadas para desarrollarlo", ha resaltado. También ha subrayado que el trabajo del futuro, ya que, según Valerio, "sin trabajo digno, la sociedad se enfrentaría a un futuro de negación de la condición humana".El presidente del Consejo Económico y Social (CES),, ha resaltado que el futuro dependerá del "hoy" y de la gobernanza que se haga de las nuevas tendencias demográficas, migratorias, climáticas, tecnológicas y políticas. Asimismo, Peña ha dejado claro que los agentes sociales han de ser "partícipes y cómplices pactando todo y reconociendo lo que se ha hecho en España en los últimos 40 años".