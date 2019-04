Fedea avisa de "cierta fragilidad" de las comunidades autónomas ante una posible desaceleración

Publicada el 22/04/2019 a las 11:39 Actualizada el 22/04/2019 a las 12:08

Los factores de mejora presupuestaria no se sostendrán a medio plazo

Cumplieron "con holgura" el déficit en 2018

Fedea advierte dede las comunidades autónomas ante una posible desaceleración, así como de una elevada deuda autonómica, ya que, medida en relación con la renta nacional, se ha multiplicado por cinco en menos de una década. Los factores de mejora presupuestaria, como los bajos tipos de interés y las ayudas estatales a la deuda autonómica, no se sostendrán a medio plazo, avisa.Así se desprende de un, elaborado y publicado por Ángel de la Fuente (Fedea) e Instituto de Análisis Económico (CSIC), que señala que en este período las finanzas autonómicas han cerrado un ciclo completo, volviendo en 2018 a una situación similar a la observada en 2003 en términos de sus niveles de gasto, ingreso y déficit.Sin embargo, avisa de que la herencia de lay con un margen de maniobra "limitado" si los síntomas de desaceleración observados en los últimos meses se confirman y acentúan en los próximos trimestres.El informe ve como "lo más preocupante" a medio y largo plazo quelamedida en relación a la renta nacional,habiéndose estabilizado en estos últimos años de recuperación en torno al 25% del PIB.Además, advierte de que la recienteautonómico se apoya en buena parte en factores "difícilmente sostenibles a medio plazo".Entre ellos,, las subvenciones estatales a los intereses de la deuda autonómica a través del FLA y del resto de los llamados mecanismos adicionales de financiación y unos niveles muy reducidos de inversión que "no se pueden sostener durante mucho más tiempo sin efectos adversos sobre muchos equipamientos públicos y la calidad de los servicios que estos ayudan a prestar".En concreto, explica que el gasto autonómico en intereses aumentó rápidamente a partir de 2007, reflejando el incremento de la deuda y la subida de la, pero se contuvo en 2013 y descendió rápidamente después con la puesta en marcha del FLA y del resto de los mecanismos adicionales de financiación que "han absorbido durante los últimos años buena parte de la carga de intereses de la deuda autonómica"."La gradual eliminación de estas ayudas en los próximos años presionará al alza el gasto autonómico", advierte Fedea, que apunta como otro factor de debilidad elque observamos en los últimos años, especialmente porque, aunque el déficit de 2018 es muy similar al de 2003, la inversión actual es menos que la mitad de la observada entonces, lo que supone un ahorro de más de un punto del PIB.Dado que esta situación se prolonga ya durante más de un lustro, la"presionará también sobre el gasto en los próximos años", avisa.Aunque todas las autonomías han aumentado su deuda muy sustancialmente durante la, hay diferencia muy importantes entre ellas que han ido aumentando con el tiempo en términos absolutos pero no relativos.En la actualidad, las autonomíasmientras que las que soportan una mayor carga de deuda son Murcia, Cataluña, Castilla la Mancha y, sobre todo, Valencia, que se sitúa por encima de un "preocupante" 40% del PIB. Entre el comienzo y el final del período (2003-2018), el peso de la deuda se ha multiplicado por 12 en Castilla-La Mancha y por algo menos de 2,5 en Madrid y Galicia.En cualquier caso, el conjunto de las comunidades autónomas presentó en 2018 un déficit presupuestario de 0,23 puntos del PIB agregado, con una reducción de en torno al 36% en relación al dato provisional de 2017, que se cerró con unEl objetivo de déficit de 2018 era del 0,40%, dos décimas menos que el de 2017, por lo que el resultado supuso que, en su conjunto, las comunidades autónomas cumplieron "con holgura" la meta presupuestaria. De hecho, salvo cuatro excepciones (País Vasco, Baleares, Navarra y Valencia),Trece de ellas cumplieron ely dos más se quedaron a sólo unas centésimas de hacerlo, dejando solo a Valencia y Murcia con déficits muy superiores al objetivo.Según Fedea, el "abultado"refleja "ciertas mejoras" en el tratamiento de los llamados recursos REF propios de esta comunidad en el sistema de financiación autonómica, así como una sentencia judicial favorable a la comunidad en relación con el convenio de carreteras con el Estado.Por otra parte, el informe refleja que el superávit de las comunidades forales se reduce "apreciablemente" tras el fuerte pico de 2017, que se debió a losy la aportación de años anteriores que se incluyeron en los acuerdos para la renovación de los mismos.