Gestha critica que la lista de morosos de Hacienda no incluya a los administradores responsables de empresas

Publicada el 27/06/2019 a las 17:18 Actualizada el 27/06/2019 a las 18:07

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha criticado este jueves que la lista de grandes morosos publicada esta mañana por la Agencia Tributariacontraídas por las empresas.En un comunicado, pide que se acometa la modificación de lapara sacar a la luz los datos confidenciales de esas personas, dado que este cambio legal, que fue anunciado por el Gobierno pero no se aprobó por la disolución del Parlamento, serviría para que aquellos responsables con cierta relevancia y capacidad de pago redujeran sus deudas pendientes de cobro por debajo del millón de euros.Los técnicos creen que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro. Aunque la quinta edición de la relación de deudores refleja un descenso del 6,7% del número de morosos y del 7,8% de la deuda pendiente, la Agencia Tributaria no informa qué importe se ha cobrado y cuánta deuda se ha cancelado porAsí, Gestha considera que se trata básicamente de una lista de "" de los que buena parte nunca pagarán sus deudas, y al menos unos 6.700 millones, el 47,5% del total, será muy difícil cobrar porque se encuentran en proceso concursal. En este sentido, los técnicos piden al Gobierno que informe sobre el porcentaje de la deuda cancelada que se debe a insolvencia definitiva.Del mismo modo, los técnicos también reclaman la publicación de un listado de personas acogidas a la amnistía fiscal y que posteriormente hayan seguido defraudando, y de los titulares de, dado el interés que suscitan entre los ciudadanos que cumplen puntualmente con sus obligaciones.Por último, Gestha recuerda que la 'factura' del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos "tapando el agujero que cometen los defraudadores".Según el secretario general de Gestha,, publicar la lista de morosos "abre una pequeña puerta a la transparencia" sobre el funcionamiento de la Agencia Tributaria para saber dónde están las ineficiencias en el control tributario, pero no supone una solución al problema del fraude.