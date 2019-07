Borja Prado percibió 12,82 millones de euros por su salida de Endesa en concepto de indemnización y compensación

Publicada el 23/07/2019 a las 17:37 Actualizada el 23/07/2019 a las 18:07

Dejó el cargo en la pasada junta

percibió un total depor su salida de Endesa en concepto depor pacto para no ejercer cargo en la competencia, según consta en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) por la compañía, informa Europa Press.En concreto, la indemnización recibida por Prado por lacomo presidente de la energética ascendió a 9,615 millones de euros. Además, se añaden otros 3,205 millones de euros por ese pacto de no concurrencia y elde no desempeñar durante dos años un cargo en empresas de actividad similar a Endesa.Este importe percibido por Prado por su salida de la compañía ha hecho que la retribución total del consejo de Endesa se hayaen el primer semestre de este año hasta los 17,08 millones de euros, frente a los 3,719 millones de euros a que ascendió en el primer semestre de 2018.En la junta general de accionistas del pasado, Borja Prado dejó la presidencia de Endesa, después de casi una década al frente de la compañía, siendo relevado en el cargo por, aunque sin condición de ejecutivo.Prado, consejero de la compañía desde 2007, accedió a la presidencia de Endesa en 2009, relevando en el cargo a, después de que la italianase hiciera con eltras adquirir a Acciona el 25% que poseía.Borja Prado percibióde euros en 2018 por el desempeño de sus funciones al frente de la compañía. De esa retribución del ejercicio, 1,132 millones de euros corresponden al sueldo del presidente, 188.000 euros a remuneración fija, 19.000 euros a dietas, 835.000 euros a retribución variable a corto plazo y 904.000 euros a largo plazo. Asimismo percibió otros 252.000 euros en remuneración por otros conceptos.Endesa realizó además aportaciones por importe de 281.000 euros a los planes de ahorro a largo plazo de Prado, que acumula de esta forma fondos por 2,67 millones de euros.Según constaba en el informe anual sobre remuneraciones de la compañía, tanto en caso de extinción de la relación por mutuo acuerdo como de cese por voluntad de la empresa, el presidente de Endesa tendría derecho a recibir una, al margen de las cantidades acumuladas por pensiones y seguros, más otra deen concepto de pacto de no competencia por dos años.