Calviño no ve "signos de vulnerabilidad" como los de la última crisis en la economía española y mantiene el objetivo de déficit del 2%

Publicada el 04/10/2019 a las 16:59 Actualizada el 04/10/2019 a las 17:21

"Mayor capacidad de resistencia"

Uso electoral de los datos

La ministra de Economía y Empresa en funciones,, ha afirmado este viernes que la economía española "como los que hicieron tener la larga y profunda recesión de la última crisis", con indicadores "mixtos", y ha indicado que el crecimiento final del PIB en 2019 dependerá "mucho"y otros focos de incertidumbre, como la tensíón comercial. También ha señalado que el Gobierno mantiene el objetivo dedel PIB para este año, informa Europa Press.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño ha defendido que el Gobierno se ha regido por laen las previsiones del Ejecutivo, y ha indicado que el Ministerio de Economía se encuentra trabajando en la última fase de preparacióndelque servirá de base para el plan presupuestario que debe remitir a Bruselas antes del 15 de octubre y que podría incluir una revisión de las previsiones de crecimiento."Por supuesto que. El comportamiento de este Gobierno es de enorme prudencia", ha enfatizado Calviño, quien ha explicado que el proceso final del cuadro macro contará con la validación de la AIReF y se acometerá con un "seguimiento muy preciso de la realidad" en el que se tendrá en cuenta la revisión de la Contabilidad Nacional realizada por el INE de losy los últimos indicadores económicos. Distintos organismo hanen las últimas semanas, como Funcas, CaixaBank o más recientemente el Banco de España, que la disminuyó del 2,4% al 2%.En cualquier caso, ha destacado que la economía española se encuentra en una, ya que trimestre tras trimestre el PIB aumenta, aunque ha reconocido que el crecimiento de la actividad se ha ido moderando y se hadesde el máximo del incremento, registrado en el año 2015."Hay unaque en ciclos anteriores pero más estable y equilibrada", ha enfatizado Calviño, quien ha apuntado que ya no hay déficit en la balanza de pagos, ni burbuja inmobiliaria, la inflación está "muy contenida", baja el déficit y la deuda pública, hay una situaciónen el sector financiero y España gana competitividad en los mercados internacionales.De esta forma, ha precisado que la previsión del Gobierno, como la de otros organismos nacionales e internacionales, es que en ausencia de una perturbación impredecible, convergiendo con la tasa de crecimiento potencial a medio plazo.Además, ha dicho que el Gobierno mantiene su objetivo de déficit del 2% del PIB para este ejercicio, ya que está "comprometido" con la reducción de desequilibrios heredados de la crisis (déficit y deuda) y ello explica en "gran medida" la mejora de la confianza de losen la deuda española, reflejada en los buenos resultados de las subastas y en la mejora del rating.Asimismo, ha destacado quepresentan una posición financiera más saneada, reducen su endeudamiento y suben su ahorro, una evolución "coherente" con el mercado laboral, que "sigue siendo dinámico", con una la Seguridad Social del 2,4%.De esta forma, ha aseverado que la economía "no presenta signos de vulnerabilidad como los que hicieron tener la larga y profunda recesión de la última crisis", ya que sus fundamentos son "más firmes para hacer frente cualquier episodio de inestabilidad", como el Brexit, sobre el que ha reconocido que hayrespecto al impacto de la salida del Reino Unido de la UE.En todo caso, ha recordado que las previsiones del Banco de España apuntan a unen los próximo cuatro años y que el Gobierno lleva trabajando para preparar distintos instrumentos, favorecer el canal de exportaciones a productos agroalimentarios perecederos, atender ámbitos para favorecer el tránsito de bienes y continuar la prestación de servicios.La portavoz del Gobierno en funciones ha defendido la "prudencia, el rigor y la responsabilidad" del Gobierno en relación a las previsiones y ha abogado por no caer en la autocomplacencia ni en el alarmismo, ya que los indicadores son "mixtos", y hay, como las caídas de producción manufacturera o la debilidad en la industria, pero otroscomo en las ventas de las grandes empresas, las ventas minoristas o el gasto turístico.Todo ello sin perjuicio de que "a nadie se le escapa que hay un momento de enorme incertidumbre en el ámbito internacional".Preguntada sobre la petición del PP de retrasar un día el debate electoral , una vez se publiquen los, Calviño ha rechazado el posiblede los datos y ha recordado que la EPA del tercer trimestre es "tremendamente estacional", si bien espera que los resultados sean "lo más positivos posibles" y que "todos estén interesados en que la evolución de la economía sea lo más favorable posible".