La emperatriz

El ermitaño

Aprendizaje

Ildiko Nassr

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por. En esta nueva entrega recoge tres textos de la escritora___________________________________La mujer permanece con los labios pintados y su mejor ropa. El cajón abierto permite que todos los presentes husmeen en su intimidad. Seguramente, se hubiera quejado. Pero sus labios están sellados ahora.Su hija luce el anillo en uno de sus dedos. Aprieta tanto las manos que no se puede distinguir en cuál. Ha heredado un honor tan grande que no se siente a la altura. Sin embargo, viste su mejor sonrisa y observa con altanería a los intrusos.Desde hoy, la emperatriz es ella. Lo único que lamenta no es la muerte de su madre. No podrá escaparse por las noches a vivir las aventuras que el día y las costumbres le prohíben.Sostiene el cuchillo con firmeza y lo inserta entre la carne y el hueso. La sangre brota y empalaga la mano que sostiene el cuchillo. Hay un eco como de tambores que se sienten en el cuerpo y martillean las sienes. Despedazar un cuerpo no es tarea sencilla. Separa huesos, entrañas y carne. Los acomoda en bolsas negras de residuos. Quiere hacer un trabajo prolijo pero la sangre es como la pintura en un bote que ha sido pateado sin querer. Se esparce por todos lados y no escurre. Todo lo mancha, todo lo pinta con su intensidad. Todo es rojo. Incluso los huesos.La fuerza y la firmeza en los cortes flaquean. Lo que comenzó como una profunda incisión de desguace se convirtió en un macheteo improlijo y salvaje.Los recuerdos de aquella madrugada no le permiten caminar tranquilamente por las calles de la ciudad, por ello se mudó a la casita de la montaña y vive a base de meditación y soledad.Aprendieron a caminar por calles diferentes del pueblo. A no nombrarse y a vivir como si el otro no existiera. Pero nunca aprendieron a engañar a los sueños.(Río Blanco, Jujuy, Argentina, 1976) ha publicado libros de poemas (Reunidos al azar, 1999; La niña y el mendigo, 2002; y en coautoría Ser poeta, 2007), de cuentos (Vida de perro, 1998) y de microrrelatos (Placeres cotidianos, 2007; Animales feroces, 2011; y Ni en tus peores pesadillas, 2016). Sus microrrelatos han sido incluidos en recopilaciones como la de Laura Pollastri, El límite de la palabra. Antología del microrrelato argentino contemporáneo (Menoscuarto, Palencia, 2007) y Monoambientes. Microrrelatos del Noroeste Argentino, 4 voces de la microficción argentina (Buenos Aires, 2009), entre otras. Estos microrrelatos son inéditos.