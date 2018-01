Promesas que cumplir

Raquel Lanseros

Nací en el sur de Europa, donde todos los pueblos se quedaron.Soy hija del camino, el azar y la distancia.Amo el decir callado de los que piensan hondoy el tintineo feliz de quienes sueñan.En cada surco encuentro una nueva llanuraen cada madrugada semillas del crepúsculo.Defiendo la memoria como la patria íntimael único dominio con vino de justicia.Reniego del rugido de expertos bien pagadosal servicio de réditos que nunca son el nuestro.No tengo fe en la cháchara de este tiempo de máscarasme ocasiona urticaria la versión oficial.Soy partidariadel fuego que consume, pero también calienta.He aprendido que todo en la vida tiene un precio,con dinero se paga el de la bisutería.Me gustan las palabras cansadas del caminoésas que a vida o muerte se empeñan en decir.¿Soy épica o hermética?¿Versicular o clara?¿2.0 o mística?Quién sabe. Nadie es buen sastre propio.Escribo porque intuyo que mi ambición mayores volver a nacer.A veces me he atrevido a asomarme a la simala oscura, la lejana, la misteriosa: yoy ha llenado mi ánimo una certeza insólitayo no existo —es verdad— pero el tiempo tampocosólo es ausencia limpia en un cielo de arenaindiferente a mí que día a día se ilumina.Allí quiero que mires cuando yo ya esté lejospara gritar con fuerza todo vuelve a empezar.(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1973) es poeta. Su último libro, Esta momentánea eternidad. Poesía reunida (2005-2016) (Visor, 2016).