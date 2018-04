Simulacros

Mónica Lavín

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge un texto de la escritora mexicana Mónica Lavín.___________________________________“Para el abandono”Colocarse una bolsa con hielo sobre el corazón (las que sirven para sándwiches dan el tamaño) una vez al mes.Advertencia: Se corre el riesgo de propiciar el abandono, pero ni lo sentirá.“Para el despido laboral”La próxima vez que lo contraten especifique, entre sus condiciones, que debe ser citado en la oficina de su jefe con cada cambio de estación. Él le anunciara su despido. Pasados los minutos de ira y humillación, el jefe debe aclararle (con una palmada en la espalda) que era un simulacro.Advertencia: No apto para cardiacos.“Para la muerte de los seres queridos”Doble una hoja a la mitad y una vez más a la mitad: recorte. En cada cuarto de papel anote el nombre de las personas más queridas y doble para que no se lea lo escrito. Repita en tantas hojas como sus querencias necesiten. Colóquelos en un bol, sombrero o pecera vacía y téngalo en alguna repisa o mesa que vea frecuentemente. Cada tanto retire uno de los papeles, lea el nombre del muerto. Dedíquele el día y los días por venir al duelo. Vuelva a colocar la papeleta en su sitio. Habrá quien muera muchas veces, pero cuando llega la hora de la verdad usted estará curtido en ausencias.(Ciudad de México, 1955) ha escrito cuentos, novelas y ensayos. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos Ruby Tuesday no ha muerto; Premio Narrativa de Colima por su novela Café cortado; Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo, la peor, sobre Sor Juana y su tiempo, y Premio Governor General que otorga Canadá. Sus relatos han sido traducidos a varios idiomas y aparecen en numerosas antologías. Es columnista del diario El Universal y ha conducido programas de entrevistas a escritores tanto en la radio como en la televisión pública. Se formó como bióloga y desde el 2005 es profesora-investigadora en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores. En España ha publicado en la editorial Menoscuarto un libro de cuentos, Manual para enamorarse (2012).