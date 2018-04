La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge tres textos de la escritora chilena Lilian Elphick.

___________________________________



Viejo mundo





Seis años más tarde Arrivederci Hans, de la italiana Rita Pavone, sería la canción más escuchada de Europa y la inglesa Lesley Lawson, Twiggi, luciría su esquelética figura en la revista Vogue.

El 31 de mayo de 1962, Otto Adolf Eichmann, alias Ricardo Klement, teniente coronel de las SS, es condenado a la horca. El verdugo le hace la pregunta de rigor: ¿Con capucha o sin capucha? Eichmann prefiere el rostro descubierto y va a la horca silbando la Marcha Radetzky, creada por Strauss padre en honor al militar austriaco bautizado Joseph. Un flautista, nacido en Hamelín, Baja Sajonia, acompaña al criminal en los acordes de la famosa composición, mientras la tarde cae en magníficos arreboles, con la lengua afuera, entre rosada y morada, sin extradición alguna.Seis años más tarde Arrivederci Hans, de la italiana Rita Pavone, sería la canción más escuchada de Europa y la inglesa Lesley Lawson, Twiggi, luciría su esquelética figura en la revista Vogue.

Las aristas del tiempo



La radio a pilas carraspea Bravo, de Olga Guillot; en la nevera hay restos de algo apenas reconocible.



La estremece esa voz, el ahogadero del corazón, los odios condensados en el yelmo, la ironía cortada con espada. Abre el refrigerador, con los dedos desgarra esa carne verdosa, se hinca y muerde, mastica, agradece el sabor lejano. En espiral los recuerdos se agrupan en los intersticios de sus dientes. Llora, arrepentida.



En otra vida fue un soldado de Capadocia. Luchó. Fue mártir y santo. Mató al dragón.



La historia es la misma; los motivos, diferentes.

La radio a pilas carraspea Bravo, de Olga Guillot; en la nevera hay restos de algo apenas reconocible.La estremece esa voz, el ahogadero del corazón, los odios condensados en el yelmo, la ironía cortada con espada. Abre el refrigerador, con los dedos desgarra esa carne verdosa, se hinca y muerde, mastica, agradece el sabor lejano. En espiral los recuerdos se agrupan en los intersticios de sus dientes. Llora, arrepentida.En otra vida fue un soldado de Capadocia. Luchó. Fue mártir y santo. Mató al dragón.La historia es la misma; los motivos, diferentes.

Póngase sereno y apunte bien*



Cuando el sol cae como una piedra, recorremos la ribera del Ñancahuasú. Tenemos hambre y las tropas nos persiguen los zapatos, mordiéndonos en chasquidos, ramas que se quiebran, gritos y amenazas. Nos separamos. Huyo por las quebradas y el fusil pesa. El asma no me da tregua. Las ráfagas se escuchan cada vez más cerca.

El primer disparo se aloja en mi pierna. Me cortarán las manos y las mujeres arrancarán mechones de mi pelo. Lavarán mi cuerpo para sacarle fotos. Mucho después, los turistas visitarán la escuelita de La Higuera llevando mi imagen en sus camisetas.



*"¡Póngase sereno y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!" (Ernesto Che Guevara a su asesino, el sargento Mario Terán).