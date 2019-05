Publicada el 31/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/05/2019 a las 20:43

Los diablos azules recoge algunas de las entradas de El intruso honorífico (Fundación José Manuel Lara), el particular diccionario en el que el escritor Felipe Benítez Reyes define sus filias y fobias personales, galardonado con el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2019.______Disciplina en la que, por una razón o por otra, todos acabamos siendo expertos, por lo general con un grado de fatalismo equiparable al de los monarcas desventurados.Ramón Gómez de la Serna atribuye a Cánovas del Castillo la suposición de que en España, si eres abogado, puedes llegar a ser cualquier cosa. Incluso reina madre.1) Pseudónimo simbolista del ajenjo, que suena más a costumbrismo tabernario. 2) El poeta Villaespesa la caracterizó como “la musa verde”.Aplicable a los demás, pero sobre todo a uno mismo.Según Ezra Pound, algo a lo que hay que temer en poesía, a pesar de que él no le tenía miedo a casi nada.Dícese del teatro en general y de determinadas obras teatrales en concreto.Apariencia anómala de la lógica del gran sinsentido universal. (¿Por qué los patos no tienen cresta, por ejemplo? ¿Por qué hasta hace poco vendían las camisas clavadas con alfileres a un cartón, como si fuesen cadáveres de mariposas? ¿Por qué las bombillas no tienen una muerte lenta en vez de esa muerte repentina que parece un suicidio atolondrado, con ese chasquido de luciérnaga achicharrada?)En la carretera de Munive, entre mi pueblo y Sanlúcar de Barrameda, hay una venta regentada por dos hermanos gemelos imposibles de diferenciar: cuando están cara a cara, parece aquello la ilusión de un espejo de hechicería. Un día de tantos, entró allí un representante de licores y le preguntó a uno de ellos: “¿Usted es usted o su hermano?”. Y ahora los gemelos lo cuentan, y nunca sabes cuál de los dos es el que lo cuenta, ya que, en vez de jugar a ser dos, como sería lo lógico, juegan a ser ninguno.Algo que no requiere definición, sino solución.Nostalgia humana del derecho de la Esfinge a divertirse a costa de la perplejidad angustiosa de los humanos.Modalidad de regulación verbal de las incertidumbres cósmicas en general y de las particulares en particular. Ejemplo: “¿Qué animal se devora a sí mismo cuando se detiene a pensar que es un animal que está devorándose a sí mismo mientras piensa?”.Al entender del postsofista José Bergamín, algo que no importa que sea cierto o incierto, porque lo único que importa es que sea certero.Cristóbal Serra da por hecho que el “aforismo es poesía que de forma líquida pasó a sólida”. (Claro que, apenas unas líneas después, llega a la conclusión inesperada de que “el más perfecto aforismo entre los perfectos” es el huevo, y ahí ya se pierde uno del todo.)Algo que sólo es digno de ser visto por un niño, porque los adultos sólo se merecen amaneceres.. Según un personaje de Melville, “algo así como la quinta rueda de un carro”.. Sólo tenemos certeza de lo segundo.