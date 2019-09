Publicada el 13/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/09/2019 a las 20:57

Cuando me recomendaron esta novela para su lectura en el club de lectura de la biblioteca de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) lo primero que me atrajo fue su título: Medio sol amarillo (Half of a Yellow Sun, 2006). Se trataba del símbolo que aparecía en la bandera de Biafra, un territorio que evocaba a niños negros y hambrientos cuyas imágenes aparecieron en la televisión de los setenta. Este libro recrea un período de la historia contemporánea de África: la lucha de Biafra por conseguir una república independiente de Nigeria, que sólo duró tres años pero generó una guerra civil donde murieron miles de personas.Medio sol amarillo es también la segunda novela de(1977), escritora feminista nigeriana. Inmersos en su excelente prosa podemos adentrarnos en la historia de esos tres años de Biafra, las consecuencias de la guerra para aquellos que la sufrieron y también para los que consiguieron sobrevivirla. A través de tres personajes con puntos de vista y estatus diferentes conocemos la trama: Ugwu, el chico de pueblo empleado en la casa de un profesor universitario de ideas revolucionarias; Olanna, la hermosa mujer del profesor, de familia rica y también profesora, y Richard, un británico que acude a Nigeria en busca de material para un libro y que se enamora de la hermana gemela de Olanna, mujer independiente que renuncia a comprometerse con nadie. En la década que suceden los hechos los protagonistas de esta historia se cuestionarán, defenderán y reafirmarán sus principios mientras intentan sobrevivir a la convulsa guerra.Una gran novela que se estructura en cuatro partes intercaladas: dos referidas a principios de los sesenta y dos a finales de los sesenta. Chimamanda nos muestra la evolución de los personajes en su vida cotidiana desde el idealismo, la paz y felicidad de una vida tranquila al escepticismo, tristeza, hambruna, pérdida de dignidad y enfrentamientos familiares en periodo de guerra. Otros personajes son también relevantes en esta épica historia: Kainene, hermana de Olanna, sarcástica y enigmática en contraste con esta última, que es hermosa y triunfadora. Ambas son más fuertes que la mayoría de hombres que aparecen y son capaces de hacer frente a situaciones adversas rompiendo con el estereotipo de mujer africana sumisa y abnegada. También es importante Odenigbo, marido de Olanna, intelectual y profesor universitario cuyo comportamiento resulta a veces decepcionante.Escrita con gran maestría pero también con un lenguaje sencillo y natural, la novela llega al lector con la empatía, lucidez e intensidad de una autora comprometida que analiza y cuestiona asuntos tan interesantes y peliagudos como el colonialismo o la responsabilidad moral de las potencias mundiales. Una temática amplia teniendo como telón de fondo la compleja historia de África: la desigual situación de las mujeres, los conflictos entre las diferentes etnias, lenguas y religiones, el aprovechamiento de las riquezas por parte de los europeos, el valor de la educación, el choque de culturas, la política tribal, la identidad… Son muy ilustrativas las palabras de Odenigbo: “La única identidad auténtica para los africanos es la tribu. Yo soy nigeriano porque los blancos delimitaron Nigeria y me incluyeron en ese país. Soy negro porque los blancos crearon ese concepto por contraposición al color de su piel”.Aunque nació en Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie se trasladó a Estados Unidos a los 19 años para estudiar Comunicación y Ciencias Políticas en Filadelfia. Continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Connecticut, en la que se graduó en 2001. Ha realizado estudios de escritura creativa en la Johns Hopkins, Baltimore, y un máster de estudios africanos en Yale. En sus obras Adichie nos habla de temas que le preocupan o interesan como el feminismo, la inmigración, el sexismo o la problemática racial. En 2003 publicó su primera novela, La flor púrpura (Purple Hibiscus), que recibió muy buenas críticas y por la que obtuvo el Commonwealth Writer's Prize for Best First Book en 2005. En 2009 publicó una colección de relatos breves, titulada Algo alrededor de tu cuello (The Thing Around Your Neck). En 2013, su novela Americanah mereció el Premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro. Todos deberíamos ser feministas (We Should All Be Feminist) es su primer ensayo. Alterna su residencia entre Nigeria, donde imparte talleres de escritura creativa, y los Estados Unidos.En nuestra tertulia llegamos al convencimiento de estar ante una extraordinaria novela de una joven escritora que tiene mucho que aportar a la literatura y a la historia de su país. Medio sol amarillo recrea una realidad en todo su esplendor, a través de personajes llenos de vida y profundidad con los que nos identificamos los lectores, como en las mejores novelas del siglo XIX. Evocativa, absorbente, llena de matices y con una gran hondura para reflejar los sentimientos.En 2020 se cumplirá el 50 aniversario de la desaparición del efímero estado de Biafra y la lectura de esta novela puede ser un buen pretexto para conocer un poco mejor este gran continente tan cercano, diverso y desconocido que es África y para disfrutar de una gran muestra de literatura con mayúsculas. Como excelente complemento a la novela, los miembros del club visionamos en Internet una charla de la escritora nigeriana titulada El peligro de la historia única , donde afirma que “la historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia”.